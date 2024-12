Száz év felett kötöttek házasságot a világrekorder szerelmesek

Marjorie 102, míg újdonsült férje, Bernie 100 éves. Először egy philadelphiai idősotthonban találkoztak, ahova mindketten megözvegyülten, több mint hat évtizednyi házasságot követően költöztek be. Kilenc év párkapcsolat után aztán úgy határoztak, összeesküdnek. Mint azt a Guinness Világrekordok írja keddi közleményében, a páros együttes életkora 202 év és 271 nap volt idén májusi esküvőjük napján. Ezzel pedig ők váltak a valaha összeházasodott legidősebb párrá a világon.

Saját bevallása szerint Bernie azonnal szerelembe esett Marjorievel, amikor először meglátta az idősotthon egyik jelmezes partiján. Hamarosan randevúzni kezdtek, azóta pedig ugye már házasok. Érdekesség, hogy életük többször is keresztezte egymást korábban, mégsem ismerték egymást. Ugyanabban az időben jártak például a Pennsylvaniai Egyetemre fiatalon, ahol Bernie mérnöki, Marjorie tanári végzettséget szerzett.

A férj egyik unokája, Sarah Sicherman a Jewish Chronicle-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy az egész család izgatott és örül a váratlanul szárba szökkent szerelmi kapcsolatnak, egyben szerencsésnek tartják Bernie-t és Marjorie-t, hogy egymásra találtak, illetve támogatásra leltek egymásban, ami különösen fontos volt a koronavírus-pandémia idején. A család számára ugyanakkor így is meglepetésként hatott, amikor a szerelmesek bejelentették, hogy összeházasodnak.

A pár eljegyzése, majd később az esküvői ceremóniája is az idősotthonban zajlott, ahol először találkoztak. Az eseményt Bernie családjának négy generációja is a helyszínen ünnepelte. A két centenáriust Adam Wohlberg rabbi eskette össze a zsidó hagyományoknak megfelelően. Beszédjében ugyanakkor a megszokott frázisok helyett azt emelte ki, hogy Bernie és Marjorie rengeteg tapasztalatot és bölcsességet szerzett már hosszú életútja során, ami biztosíték arra, hogy szerelmük a lehető legjobb alapokon nyugszik, a közöttük lévő kötelék pedig a jövőben is változatlanul erős marad.