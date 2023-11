Orvosmeteo: nyugaton napsütés, keleten havazás várható

Szerdán napközben kettészakad az ország időjárása, a változékony idő hátterében a Kiderül előrejelzése szerint egy mediterrán ciklon áll. Napközben a frontérzékenyek tünetei is felerősödhetnek.

Az ország nagy részén gyengén felhős, napos időre számíthatunk, az északkeleti, keleti harmadban lehet több a felhő, és az Eger-Békéscsaba vonal széles sávjában havazás, hózápor is kialakulhat. Kora délelőtt a Bakonyban még előfordulhat egy-egy erős széllökés, de a nap második felétől mérséklődik az ismét délire forduló légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű, az északkeleti tájakon lesz a hidegebb. Késő estére többnyire 0 és -5 fok közé csökken a hőmérséklet.

Egy mediterrán ciklon változékony időjárást eredményez. Fotó: Getty Images

A frontérzékenyek napját kettős fronthatás nehezítheti meg. Többféle tünet is felerősödhet emiatt, sokaknál jelentkezhet például fejfájás és migrén, de a görcsös panaszok is sok kellemetlenséget okozhatnak. Az alvászavarok miatt napközben is fáradtabbak lehetünk a megszokottnál, és a feladatainkra is nehezebben koncentrálhatunk. Érdemes előre megtervezni a napi teendőket, esetleg listát írni az elvégzendő feladatokról, így sok kellemetlenséget megspórolhatunk magunknak.