Nyugdíjba vonult Töltény, a rendőrkutya

Nyugdíjba vonult Töltény, Sántha Dávid törzsőrmester szolgálati kutyája – adta hírül egy Facebook-bejegyzésben a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség. A Debreceni Rendőrkapitányság Biztosítási és Szakszolgálati Alosztály kiképző kutyavezetője 2015 óta dolgozik együtt hűséges társával.

Nyugdíjba vonult Töltény, Sántha Dávid törzsőrmester szolgálati kutyája. Fotó: Rendőrség / Facebook

9 éve együtt

„Dunakeszin egy kiképzésen voltam, amikor Töltény hozzám került 2015-ben. Az első találkozás emlékezetes pillanat marad, hiszen a kutya szó szerint kizavart a kennelből. Csak második próbálkozásra sikerült felszerelnem a kellékekkel, azóta eltelt több mint 9 év, és nap mint nap szoros kapcsolatot ápolunk egymással” – kezdte beszámolóját a törzsőrmester.

Töltény idén lett 10 éves, így már a jól megérdemelt nyugdíjas napjait tölti. Az eltelt időszak alatt azonban az eb igazi családtaggá vált a rendőr szemében, elképzelhetetlennek tartja, hogy nélküle élje a mindennapjait.

Vele öröm volt kimenni az utcára, az évek alatt sok akcióban vettünk részt. Az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor egy késsel fenyegetőzőt kellett elfognunk. A férfi, látva, hogy mekkora erőt képviselünk, jobbnak látta letenni a fegyvert. Töltény testalkata, kiállása és vehemenciája miatt a bűnözők kétszer meggondolták, hogy miként cselekednek” – mondta Sántha Dávid.

Szuperképessége is van

A kutyavezető azt is elárulta, hogy Töltény határozott fellépése mögött egy érző szív is lapul. Járőrkutya létére ugyanis a törzsőrmester gyerekeivel is nagyon jól kijön. „Ha valakit megszeret, azzal teljes az összhang, másokkal viszont megtartja a tisztes távolságot” – jegyezte meg.

Töltény nagyon szemfüles német juhász, aki egy különleges érzékszervvel is meg van áldva. Rögvest észreveszi, ha nincs kulcsra zárva a házunk bejárati ajtaja. Ekkor nem habozik, kinyitja azt és óvatosan beoson 1-2 falatért” – mesélte Sántha Dávid.