Népszámlálás: ez vár azokra, akik nem töltötték ki a kérdőívet

A népesség 96 százalékáról érkezett be kitöltött kérdőív az előírt határidőig, november 28-ig. Online 3,2 millió címről futott be adat, a számlálóbiztosok pedig 1,5 millió címen írták össze az információkat – számol be a 2022-es őszi népszámlálásról a Világgazdaság.

A számlálóbiztosok 1,5 millió címen írták össze az információkat. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Rekord számú embert értek el online

A népszámlálás online szakaszában alig három hét alatt összesen 7 millió személyi kérdőív érkezett be a rendszerbe. Ez volt az első alkalom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ennyi embert el tudott érni interneten keresztül. Ez az arány ilyen rövid idő alatt nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedőnek számít.

A népszámlálás lezárultával megkezdődött az adatok feldolgozása. A KSH a gyűjtött információkat összeveti az adminisztratív adatokkal, és szükség esetén pótolja a hiányosságokat. Az első eredmények már 2023 első negyedévében elérhetők lesznek, a részletes adatok publikálása pedig 2023 őszén várható.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!