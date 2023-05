Néhány termék olcsóbb lett, de még mindig brutálisak az árak

Ugyanannyit fizetett az ATV stábja a szokásos havi bevásárláson, mint novemberben. Az elmúlt hónaphoz képest nem változtak jelentősen az árak, egyedül az alma került többe, mint áprilisban. Közben megjelent a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentése az átlagbérekről, eszerint márciusban a havi nettó bér 398 ezer forint volt, így a magyar alkalmazottak az uniós átlagbér 40 százalékát viszik haza.

Összességében még mindig kiugró az élelmiszerinfláció. Fotó: Getty Images

Még mindig túl drága

Az ATV stábja annak járt utána, hogy a bevásárlólistájukon szereplő tíz alapvető élelmiszer ára mennyit változott egy hónap leforgása alatt. Jó hír, hogy az almán kívül szinte minden olcsóbb lett. 28 százalékkal csökkent a margarin, 14 százalékkal a fürtös paradicsom és 13 százalékkal a száraztészta ára. Az is elmondható, hogy a kenyér, a sertéspárizsi és a tejföl fixen tartja az árát immár három hónapja, ahogy az M-es tojás, illetve a 2,8 százalékos UHT tej is, bár ez utóbbi kettő ársapkás termék. A stáb összesen 6519 forintot hagyott a kasszánál, ez még mindig 14 százalékkal több, mint a szeptemberi 5717 forintos végösszeg, de már 2 százalékkal kevesebb, mint a novemberi volt.

A KSH legfrissebb jelentése szerint márciusban a havi bruttó átlagbér 577 900, a nettó pedig 398 000 forint volt. A legtöbb magyar fizetése a 25,2 százalékos fogyasztói árnövekedés mellett egyre kevesebbet ér. A KSH szerint a reálbérek 7 százalékkal csökkentek, a magyar alkalmazottak pedig az uniós átlagbér csupán negyven százalékát keresik meg.

A GKI vezérigazgatója úgy véli, nem mindegyik vállalkozás tudott inflációkövető béreket adni. Molnár László szerint a vállalkozásokat sújtotta az energiaárak drasztikus növekedése, valamint a szabályozás hektikus ingadozása, a különadóktól kezdve a különböző adók szigorításáig. Ez mind költséget okoz a vállalkozásoknak – fűzte hozzá.

Korábban írtunk arról is, hogy mosószerből, öblítőből, samponból, sajtból, kávéból és gyümölcsléből egyre kevesebbet tudnak megvenni a magyarok. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Neubauer Katalin a drágulást azzal magyarázza: a vegyi áruk, kozmetikai termékek árát tavaly nem emelték, de valószínű, hogy most már ide is begyűrűzött az áremelési kényszer, amit márciusban és áprilisban éreztünk meg.

