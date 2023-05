"Egy nyaralás árát spórolom meg a külföldi bevásárlással"

Krisztina és családja egy kis hotelt üzemeltet Balassagyarmaton, Nógrád megyében, a szlovák határtól öt percre. Tankolni is átjárnak, de vásárolni még gyakrabban, főleg az elmúlt fél évben, amióta szerinte már követhetetlen a drágulás a magyar boltokban. Krisztinát az RTL Klub Házon kívül című műsorának stábja is elkísérte a boltba, ahol telefonján folyamatosan váltotta forintra az árakat.

Van, aki szerint külföldön minden olcsóbb. Fotó: Getty Images

"Meg se nézem az árát, tudom, hogy odakint minden olcsóbb"

Zoltán Harkányban lakik, buszsofőr, és hetente többször is átmegy vásárolni a szomszédba a mindössze hét kilométerre lévő horvát határon. Azt tapasztalja, hogy kint minden olcsóbb, a benzin és az élelmiszer is. „Szinte nem is nézem meg, mi mennyibe kerül, mert tudom, hogy olcsóbb, és amire szükségem van, azt megveszem” – mondta el a műsorban. Zoltán az ársapka kivezetése óta a tankolást is Horvátországban intézi el. Egy liter gázolaj kint 458 forint, 80 forinttal olcsóbb, mint Magyarországon.

Mosószer, öblítő, papírtörlő, sampon, sajt, kávé, gyümölcslé – egy friss kutatás szerint a magyarok egyre kevesebbet tudnak megvenni ezekből a termékekből. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Neubauer Katalin a drágulást azzal magyarázza: a vegyi áruk, kozmetikai termékek árát tavaly nem emelték, de valószínű, hogy most már ide is begyűrűzött az áremelési kényszer, amit márciusban és áprilisban éreztünk meg.

A kormány úgy döntött, hogy június elsejétől bizonyos élelmiszer-kategóriákban minden nagyobb üzletnek kötelező akciókat kell bevezetnie a saját akcióin túl. Neubauer Katalin szerint a boltok felkészültek, de azt még ő sem látja, mindez hogyan fog működni a gyakorlatban. Szerinte a hátulütő az lehet, hogy a vásárló nem fogja tudni, melyik boltban akciós az a termék, amely őt érdekli.

Végülis mennyit lehet megspórolni?

Mind a szlovák, mind a horvát bevásárlás után megnézte a stáb, végül ki mennyit is spórolt. Krisztina tíz terméken 2700 forintot takarított meg: egy klasszikus fekete teára például 699 forint helyett 440-et költött, fél kiló spagettire 929 forint helyett 699-et, egy kiló kávéra 3660 forint helyett 2435 forintot, és a banánt, sajtot is olcsóbban szerezte be. Zoltán két csomag vécépapírért, két karton tejért, két csomag spagettiért, két kiló 90 százalékos hústartalmú virsliért, öt étolajért, mosogatószerért és egy tonhalért 25 600 forintot hagyott a boltban. Szerinte Magyarországon legalább 7-8 ezer forintért többet fizetett volna. Hozzátette, azzal, hogy átjárnak vásárolni, egy év alatt egy nyaralás árát spórolják meg, és idén azt is Horvátországban fogják megejteni.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!