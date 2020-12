A citrom jellegzetes illatát és aromáját a benne található illóolajoknak köszönheti. Ezek egy jó része a héjban található, ezért ne dobjuk ki a maradék citromhéjat, hiszen a levegő illatosításán, frissítésén kívül számos egyéb dologra felhasználhatjuk. Arra azonban ügyeljük, hogy csak olyan citromhéjat használjunk, amelyeket nem kezeltek vegyületekkel, és fel van tüntetve rajtuk, hogy a héjuk fogyasztásra is alkalmas.

A citromhéjban található anyagok, bioflavonoidok és illóolajok nagyon hatékonyan csökkentik a szervezetünkben az oxidatív stresszt - ez a jelenség felelős például az öregedésért és bizonyos daganatos betegségek kialakulásáért is. Az illóolajoknak mikrobaölő hatásuk is van, ezért képesek hozzájárulni a baktériumok, kórokozók elleni küzdelemhez is. Ahelyett tehát, hogy kidobnánk a citrom héját, egyszerűen együk meg!