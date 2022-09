Nagy bajban van, aki kályhával fűtene

A kályhaépítők már nem igazán tudnak idénre munkát vállalni, miközben horrorárakon jutnak alapanyagokhoz, a tűzterek ára is kilőtt – hívta fel a figyelmet a hvg.hu. A lap szerint a "kályhaláz" már júliusban berobbant, sokan rádöbbentek ugyanakkor arra is, hogy az újfajta fűtés kiépítése igen komoly költségekkel és sok munkával járhat.

Tízszeres forgalom, szállítási nehézségek

Néhány hét alatt tízezrekkel drágult a tégla alakú fabrikett ára, és ez csak az egyik tünete annak, ami a rezsicsökkentés részleges kivezetésével, a tüzelőanyagok iránt megnövekedett kereslettel jár. Míg a rezsicsökkentés részleges kivezetése előtt jellemzően például 150 ezer forint körül volt a jó minőségű keményfa téglabrikett tonnánkénti ára, addig ma már 250-260 ezer forintra nőtt ez az összeg. Ráadásul a következő időszakban még tovább emelkedhet az áruk, a kereskedők a kiszámíthatatlan üzemanyag- és energiaárakra hivatkoznak, amikor azt mondják, nem tudnak fix összeget mondani a vevőknek. Sokszor emiatt a megrendelés pillanatában a vevő sem tudja megmondani, mennyit is fizet majd, ha szállítják neki a terméket.

Sokan váltanának át fatüzelésre, ez azonban nem olyan egyszerű. Fotó: Getty Images

A vevőnek sok esetben akár egy hónapot is várnia kell a brikettre, a késlekedésnek pedig logisztikai okai is vannak. Mivel rengeteg a fuvar, ezért a kiszállítást is csak hetekkel későbbre tudják válllani a cégek. Baranyai Zoltán, a kályhákkal és kandallókkal kereskedő Warnex-Global Magyarország Zrt. marketingese szintén logisztikai problémákra panaszkodott a lapnak. Szerinte a legtöbbször 100-200 kilós kandallókat és kályhákat csak néhány cég tudja kiszállítani biztonsággal, úgy, hogy azok nem sérülnek a szállítás közben. Elmondása szerint egyébként a rezsiváltozás bejelentése, azaz július közepe után 3-4 héten keresztül megtízszereződött a forgalmuk, a külföldi beszállítók pedig az alapanyagárak drágulása miatt gyakran hetente emelnek árat.

Hasonló áremelkedésről számoltak be a lapnak a kisebb kályhás-kandallós cégek, családi vállalkozások is. A szentendrei Szlovák Krisztina például már csak januárra tud munkát vállalni, és úgy látja a tavaszi időszakban is rengeteg munkája lesz, holott korábban az is megesett, hogy ebben az időszakban egyetlen megrendelést sem kapott.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!