Lezárták a Margitszigetet

Ahogy azt mi is megírtuk, Karácsony Gergely főpolgármester a Duna vízszintjének gyors emelkedése miatt harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el Budapest valamennyi árvízvédelmi szakaszán.

A Fővárosi Csatornázási Művek munkatársai dolgoznak az árvíz elleni védekezésen a Margitszigeten. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az árhullám miatti korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Kedd reggel lezárták a Margitsziget mindkét bejáróját, azon sem személyautók, sem a BKK járatai nem hajthatnak be. Ezért szeptember 17-én üzemkezdettől a 26-os busz nem közlekedik, valamint a 4-es és a 6-os villamos nem áll meg a margitszigeti megállóban. A sziget csak északról, az Árpád híd felől közelíthető meg és onnan is kizárólag gyalog.