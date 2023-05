Kilőtt az infláció, ezeknek az ára mégis csökkent

Semmi nem lett olcsóbb az elmúlt tizenkét hónapban, mint a 14,2 százalékos árcsökkenést bemutató lakásbiztosítás a régi társasházak 50 négyzetméretes lakásaira. A második legnagyobb árvesztést is régi házak lakásainál mérték, de a 80 négyzetmétereseknél csak 12,5 százalékosat. Éles váltással a harmadik a listán, 11,8 százalékos mínusszal az Xbox One, szóval ha valaki egy régi házban szeretne Xboxozni, azoknak nagyon jó híreink vannak, a többieknek már kevésbé – írja a HVG.

A férfi parfüm aközé a néhány termék közé tartozik, amiért kevesebbet kell fizetni, mint tavaly ilyenkor. Fotó: Getty Images

Skoda biztosítás, pamutpóló és vezetékes telefon

A Központi Statisztikai Hivatal több, mint 900 tételes listája alapján számítják ki, mekkora az infláció. Nem csoda, hogy 25,2 százalékos még mindig az inflációnk, hiszen összesen csak 18 tétel van a több, mint 900 közül, amelyeknek az ára akármennyivel is csökkent az elmúlt egy évben. A három dobogós mellett ide tartozik még az új lakásokra kötött biztosítás, a notebook, a hangprojektor és a 32 GB-s memóriakártya, a férfi parfüm, a kézfertőtlenítő, a gyerekek rövidujjú pamutpólója, a hallókészülék, a 2015-ös Skoda Octaviára kötött felelősség-biztosítás, valamint az árstopos napraforgó-étolaj és az idényáruk közül az őszibarack, illetve a vezetékes telefon előfizetése. A listáról az is kiderül, hogy a távhő, a vízdíj és a szemétszállítás mellett nemcsak sok fizetős ügyintézés, például a közjegyzői és a földhivatali díj vagy az autók műszaki vizsgáztatása kerül pontosan ugyanannyiba, mint tavaly ilyenkor, hanem nagyon sok tömegközlekedési jegy, illetve bérlet, sőt, még a detektív- és kalandregények is.

Ha a lista túlsó felén nézünk végig, hogy mi drágul a legjobban, a válasz nem valamelyik étel, hanem a tankönyv. Nagyon kevés olyan tankönyv maradt mostanra, amely nem ingyen volna, az a kevés megmaradt fizetős viszont 138,9 százalékkal drágább, mint egy évvel korábban volt. Ezen kívül még egy tétel volt, amelynek az ára több, mint duplájára nőtt egy év alatt – 109,8 százalékkal –: ez pedig a vöröshagyma. A lista harmadik helyén, 91 százalékos drágulással pedig a fél kilós kiszerelésű porcukor áll. Ez után következik a listán egymás után 18 további étel 71 és 87 százalék közötti drágulással, például a félbarna és a fehér kenyér, a zsömle, az ecet, a tejföl, a kefír, a nem árstopos 1,5 százalékos tej, a joghurt, a vaj, vagy épp a tojás. Ez után jutunk el a listán a vezetékes gázig, majd élelmiszerek újabb tucatjai következnek, a felsorolást csak a kutyaeledel (száraz tápnál 70,6, konzervnél 61,4 százalékos a drágulás), a macskaalom (68,3), a brikett (67,4) és az elektromos autó töltése (59,8) szakítja meg.

Összesen 79 olyan termék van, amelynek az ára legalább a másfélszeresére nőtt egy év alatt, és 316 olyan, amely legalább a negyedével drágult.

