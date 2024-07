Kiirtották egy növényt a Mártélyi Holt-Tiszából

2023 tavaszán megjelent egy potenciálisan invázióssá váló növény, az indiai lótusz (Nelumbo nucifera) a Mártélyi Holt-Tiszán - közölte a Kiskunsági Nemzeti Park.

„Mivel az indiai lótusz rendkívül erőteljes növekedésű növény, amely hatalmas leveleivel teljesen képes beborítani a nyílt felszínt, úgy döntöttünk, inkább eltávolítjuk ezt a néhány tövet, hiszen jelenleg még nincs tapasztalatunk arról, milyen károkat képes okozni a hazai élővizekben” - mondta Albert András, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője. Viszont a növény eltávolítása nem sikerül maradéktalanul, és idén tavasszal erőteljes fejlődésnek indult. Ezért nagyobb csapattal vonultak a helyszínre a nemzeti park munkatársai, de a lótusz kiszedése nem egyszerű: a föld alatti hajtásai akár 5-10 méterre is elágaznak, a gyékényesből alig lehet kiszedni. Ezért is figyelni kell a következő években a növény terjedésére, mert lehet, hogy újra be kell avatkozni.

A következő években is figyelni kell a növényre. Fotó: Getty Images

„Az indiai lótusz a hazai természetes élőhelyeken nemkívánatos, idegenhonos, potenciálisan inváziós növényfaj. Gyors terjedésre képes a számára kedvező klimatikus viszonyokkal rendelkező élőhelyen, amelyek kiterjedése a klímaváltozás hatására a Föld mérsékeltövi területein is egyre nő. Vegetatív terjedése révén sűrű sarjtelepeket hoz létre, teljesen beborítva a vízfelületeket az elözönlött területeken. Emiatt kiszoríthatja az őshonos növényeket, mint például a fehér tündérrózsát, a tündérfátyolt vagy a vízitököt, és megváltoztatja az élőhelyek vízdinamikai jellemzőit és tápanyagforgalmát” – hangsúlyozta dr. Kelemen András, a Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszékének egyetemi adjunktusa.