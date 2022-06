Kevesen mernek lakásfelújításba vágni

Csökkent a magyarok felújítási kedve idén: míg 2019-ben a lakosság 51 százaléka tervezett lakásfelújítást egy-két éven belül, most jóval kevesebb, 17 százalék azok aránya, akiknél ez a téma napirenden van – derült ki a Cofidis Hitel Monitor legfrissebb, reprezentatív kutatásából.

Sokan hitelből fedeznék a munkálatokat

A felmérés eredménye szerint a legtipikusabb tervezett munkálat a festés, a mázolás és a tapétázás (59 százalék), valamint a fürdőszobafelújítás (28 százalék). A válaszadók 20 százaléka tervezi a fűtési rendszer cseréjét vagy kiegészítését az elkövetkező egy évben, a legtöbben modernebb, környezetbarátabb megoldást keresnek. A fűtéskorszerűsítésen gondolkodók 16 százalékát pedig az motiválja, hogy biztosabban hozzáférhető energiaforrásra váltson – közölték.

Kevesebben mernek lakásfelújításba vágni. Fotó: Getty Images

A kutatásban arra is kitértek, hogy az elmúlt két évben a saját vagy családjuk tulajdonában lévő lakásban élők 36 százaléka végzett valamilyen lakásfelújítási munkálatot, ezek pedig átlagosan 2,4 millió forintba kerültek. A legtöbb felújítás drágább lett, átlagosan 700 ezer forinttal került többe a tervezettnél. Jellemzően önerőből történtek a munkálatok: 73 százalék saját forrást, illetve megtakarítást is felhasznált, 11 százalék vett fel valamilyen pénzintézeti kölcsönt. Ehhez képest az idén felújításban gondolkodók kétharmada tervez meglévő, saját forrást is használni, 20 százalékuk pedig valamilyen pénzintézeti kölcsönt vesz igénybe.

A kutatás szerint a következő egy évben a magyarok 10 százaléka tervez hitelt felvenni, a legnépszerűbb hiteltípus a személyi kölcsön, az átlagos hitelösszeg 1,2 millió forint. A hitelt felvenni szándékozók 37 százaléka lakásfelújításra, korszerűsítésre költené a pénzt.

A Cofidis Hitel Monitor kutatást az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. készíti 500 fős mintán, online adatfelvétellel, évente négy alkalommal 2011 óta. Az adatok a 18-69 éves magyar internetező lakosságra reprezentatívak.