Így tisztít a szódabikarbóna

Aszódabikarbónacsodás hatásairól már írtunk, azonban nem árt tisztában lennünk azzal, hogy milyen remekül funkcionál tisztítószerként is, nem mellesleg pedig természetes anyag. Összeszedtük mit és hogyan tisztíthatunk szódabikarbónával!

Tisztítószer a konyhában

A szódabikarbóna jól oldja a zsírt, így nem kell a különböző vegyszerekért nyúlni: ha a szokásos mosogatószerhez adunk egy nagy kanál szódabikarbónát, áztatjuk egy ideig, akkor sikeresen tisztíthatjuk vele a zsíros felületeket.

A mosogatógépet is tisztán tarthatjuk vele, de a sütőt és tűzhelyet is tisztára pucolhatjuk. Ehhez szórjuk be a tisztítani kívánt felületet, permetezzük le vízzel, majd dörzsöljük át.

A mikrohullámú sütő is kitisztítható szódabikarbónával, sőt még a szagokat is elveszi! Az edényeken lévő maradékokat is eltüntethetjük: szórjunk az edény aljára szódabikarbónát, adjunk hozzá forró vizet és mosogatószert, majd hagyjuk állni 15 percig. Ugyanez igaz, ha odaégettünk valamit, a szódabikarbóna ugyanis ezen a problémán is segít.

Tisztítószer a fürdőben

Használjuk mosáshoz! Mosószappan és szódabikarbóna összemelegítve, és már készen is van a folyékony mosószer! Emellett, ha olyan ruhát mosunk, ami enged a színéből, szintén érdemes bevetni a szódabikarbónát, valamint fehérítésre is használhatjuk! Mosószerhez adva a ruhák szebbek lesznek tőle.

A szódabikarbóna takarításra is tökéletes!

A szódabikarbónás, meleg vizes keverék a fésűknek is jót tesz, letisztítja róluk a felesleges szennyezőanyagokat. A zuhanyfüggönyt is tisztíthatjuk vele, ehhez egy kefe segítségével dörzsöljük át szódabikarbónával.

Készítsünk tisztítószert: 360 gramm szódabikarbóna, fél csésze folyékony szappan, fél csésze víz, 2 evőkanál ecet, 1 tiszta, félliteres, zárható szórófejes flakon. Keverjük össze a hozzávalókat csomómentesre, spricceljük a tisztítandó felületre, dörzsöljük át, majd öblítsük le. WC-kagyló tisztítására is kiváló!

Szódabikarbóna: szépségápolásra is jó! A szódabikarbóna igazi csodaszer a háztartásban, olcsó és környezetbarát tisztítószer. Azonban a szépségünket és az egészségünket is megőrizhetjük vele. Ehhez adunk néhány tippet.

További tisztításra

Tisztítsuk meg az ezüst ékszereket, étkészletet! Vízzel kikeverve remek tisztítószert kapunk: dörzsöljük át az ezüst ékszereinket, így újra fényesek lehetnek.

A padlót is kifényesíthetjük. Keverjünk össze egy csésze szódabikarbónát egy vödör meleg vízzel, majd dörzsöljük át a padlót.

Meglepő lehet, de a gazok növekedését is megállíthatjuk, úgymond természetes gyomirtót kapunk.