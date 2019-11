Így hat az anyós a párkapcsolatra

Csaknem 40 éve, 1979-ben kitöltött kérdőívekkel indult el egy nagyszabású adatgyűjtés az Egyesült Államokban, amelynek folyományaként több mint 24 éven át követték nyomon összesen legalább 7000 anya és gyerekei életét. Az alanyok rendszeresen válaszoltak a párkapcsolataikat érintő kérdésekre, az adatok feldolgozásával és az eredmények kiértékelésével pedig egy átfogó, friss tanulmány foglalkozott.

A kutatók kimutatták, hogy a gyerekeknek nagy valószínűséggel ugyanannyi komolyabb romantikus kapcsolatuk - házasság és/vagy élettársi kapcsolat - lesz életük során, mint amennyi az édesanyjuknak. Mindez ráadásul független attól, hogy a lányok és fiúk mennyit láttak az anyák párkapcsolataiból. Ennek valószínűleg az az oka, hogy anyáinktól örököljük a kapcsolati készségeket, márpedig ezek befolyásolják, hogyan lépünk interakcióba másokkal, beleértve a párunkat is.

A családi minták fontos szerepet játszanak a párkapcsolatokban

Ezt az interakciót befolyásolják egyrészt olyan örökletes vonások is, mint például a depresszió, de fontos szerep jut a gyerekekre jellemző, megfigyelés utáni tanulásnak is. A fiúk és a lányok a szüleiktől tanulják meg, hogyan mutassanak szeretetet, ragaszkodást, hogyan vitázzanak, hogyan mutatkozzanak be, hogyan kérjenek elnézést. Azt is tőlük látják, hogy másképp beszélünk a családtagokkal, a szomszédokkal, más nemű emberekkel és idegenekkel is. Ezek a dolgok befolyásolják, milyenek leszünk a másokhoz fűződő kapcsolatainkban, és azt is, hogy alapvetően szeretünk-e másokkal interakcióba lépni, vagy inkább félünk a dologtól.

A kutatócsoport vezetője, Claire Kamp Dush szerint többek között az is édesanyánktól látjuk például, hogy ő mennyire kritikus a párjával vagy velünk szemben, és hajlamosak leszünk mi is ezt a mintát továbbvinni felnőttként a párkapcsolatainkba. A tanulmányt készítő csoport az apáktól örökölt, illetve tanult mintákat nem vette górcső alá, de a Daily Mail kiemeli, hogy természetesen az édesapák is nagy hatást gyakorolnak a gyerekeik későbbi párkapcsolataira. Mivel azonban többnyire az anyák maradnak otthon a gyerekekkel, még mindig ők vannak erősebb befolyással a csemetéikre.

Forrás: dailymail.co.uk