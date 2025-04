Hosszú hétvége: mutatjuk, hogy tartanak nyitva az üzletek

Május 1-jét idén négynapos hosszú hétvégével ünnepelhetjük, csütörtöktől vasárnapig nem kell dolgozni a normál munkarend szerint. Az Infostart szedte össze a legfontosabb tudnivalókat az üzletek nyitvatartásáról.

A hosszúhétvége miatt változik az élelmiszerboltok nyitvatartása is. Fotó: Getty Images

Május 1. csütörtök, a munka ünnepe, munkaszüneti nap, így a boltok fő szabály szerint zárva tartanak. Nyitva lesznek a benzinkutakon található boltok és egyes éjjel-nappali üzletek. A szemetet most is a szokásos rend szerint szállítják el, a május 1-jei ünnepnapon is.

Május 2. péntek most szombatnak, pihenőnapnak számít. A boltokban a szokásos nyitvatartás lesz érvényben, az áthelyezett munkanapot május 17-én kell ledolgozni.

Május 3. szombaton a boltok a szokásos szombati nyitvatartás szerint dolgoznak.

Május 4. munkaszüneti nap, anyák napján a nyitva tartó boltok a szokásos munkarendben dolgoznak, a virágüzletek azonban hosszabb nyitvatartással készülnek.