Hagyták kiszáradni édesanyjukat, börtönbe kerülhetnek

A pár órás napsütés mellett gomolyfelhők is képződnek, ezekből többfelé is lehet zápor, zivatar is előfordulhat. Élénk lesz az északi szél, a csúcshőmérséklet 23, 31 fok között alakul. Szerdán frontmentes marad az idő, de többféle tünet is jelentkezhet. Az arra hajlamosak fejfájást, migrént tapasztalhatnak, emellett gyakoriak lehetnek a keringési panaszok is. A fülledt időszakokban nehézlégzés, rosszullét léphet fel, az ingerlékenység is jellemző lehet. A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Fülledtség (magas páratartalom 25 fok feletti hőmérséklettel)