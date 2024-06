Ezek a legújabb, egészségügyet érintő változások

A választásokat követő napon nyújtott be a kormány salátatörvény-tervezetet, amelyben fontos, az egészségügyet is érintő szabályozások is szerepelnek – tudta meg a 24.hu.

Változik az ügyeleti rendszer, jön a kötelező szűrés

Október elsejétől új rendszerben működik Budapesten a háziorvosi ügyelet, vagyis ősztől a főváros is csatlakozik az összes megyéhez, ahol már nem az önkormányzatok, hanem a mentőszolgálat szervezi az ügyeleti ellátást.

Fontos kitétel a rendeletben az is, hogy a szabályozás alapján az egészségügyért felelős miniszter kötelezővé nyilváníthat egyes szűréseket a 18 év felettiek számára is. Jelenleg ugyanis csak 18 év alatti, vagyis gyerekeknek előírt szűrések kötelezők.

Szintén tartalmazza a rendelet, hogy az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál bevezethetik az egységes beléptető rendszert az orvosok részére, így egységesen nyomon követhetővé válik az intézményekbe történő belépés, kilépés és benntartózkodás.

Méltányossági támogatás a gyógyszerekre

A tervek szerint a kormány létrehozza a Batthyány-Strattmann László Alapítványt, amely „a Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást.”