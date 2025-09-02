Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ismeretlenek segítettek az idős nőnek – egy bolhapiacon esett össze

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Minden előzmény nélkül esett össze egy nő Zala megyében. A közelben lévők azonnal a segítségére siettek.

A közelmúltban egy idős asszony lett rosszul, miközben egy bolhapiacon vásárolt Zala megyében. A nő hirtelen esett össze a standok között, ahol és vásárlók és eladók egyaránt a segítségére siettek, és mentőt is hívtak - számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.

"Mentésirányító bajtársunk segítségével a bejelentők megvizsgálták a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, így a telefonos instrukciók alapján azonnal megkezdték az újraélesztést. Perceken belül esetkocsi érkezett a helyszínre és bajtársaink átvették az életmentést, ami az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a gyors, szakszerű ellátásnak köszönhetően végül rövidesen sikerre vezetett és a nőt stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. A betegnek mielőbbi felépülést kívánunk, a mentés minden résztvevőjének szívből gratulálunk!" - írták a posztban.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images

életmentés újraélesztés Országos Mentőszolgálat (OMSZ)

