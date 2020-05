Eddig rosszul takarítottuk a fürdőszobát

Fontos a megfelelő hőmérséklet

Jobb, ha tudja, hogy még ha tisztának látszik is a konyhája, csak úgy nyüzsögnek benne a baktériumok. Mire figyeljen? Részletek itt.

Fokozhatja a különféle alkáli tisztítószerek, következésképp a takarítás hatékonyságát, ha 10 Celsius-fokkal megemeljük a fürdőszoba hőmérsékletét. Ehhez engedjük tele forró vízzel a kádat, mosdókagylót, majd várjunk néhány percet. Ha érezhetően melegebb lett odabent, elkezdhetjük a suvickolást.

Ne súroljuk a zuhanyfüggönyt

A zuhanyfüggöny hamar bepiszkolódhat, így célszerű gyakran kitisztítani. Ne áldozzunk azonban több energiát a súrolására, tegyük inkább be a mosógépbe néhány törölközővel együtt, öntsünk rájuk egy kis pohárnyi ecetet, majd mossuk őket 5 percig. Ezután állítsuk le a gépet, hagyjuk ázni a függönyt és a törölközőket kb. egy órán keresztül, majd kapcsoljuk vissza a masinát, és fejezzük be a mosási ciklust.

A fürdőszobát kellő körültekintéssel érdemes takarítani. Fotó: Getty Images

Papírtörlő helyett

Ha eddig papírtörlőt használtunk a fürdőszoba takarításához, sürgősen cseréljük le mikroszálas törlőkendőre, amelynek mikroszálai egymáshoz viszonyított szerkezetüknek köszönhetően felemelik és megtartják a különféle szennyeződéseket, de még a port is. Bár tisztítószerek nélkül is hatékony, a fürdőszobában tanácsos speciális készítményekkel kombinálva alkalmazni. Szintén sokat számít, hogy a mikroszálas törlőkendő környezetkímélő, hiszen ha rendszeresen mossuk, többször is lehet használni.

A fogkefével is foglalkozzunk

A University of Manchester egyik korábbi tanulmányában a kutatók arra az eredményre jutottak, hogy egy fogkefén kb. 10 millió kórokozó tanyázhat, köztük a rendkívül veszélyes E.coli. Nem véletlen tehát, hogy tisztítása kiemelten lényeges! Amellett, hogy minden használat után célszerű alaposan leöblíteni, időnként áztassuk be a fejet fél órára egy pohár ecetbe is. Egy fogkefe maximális élettartama egyébként 3 hónap, ezután mindenképpen le kell cserélni.

A hely, amiről mindenki megfeledkezik

A vécé a fürdőszoba egyik legproblémásabb, legveszélyesebb pontja, ezért akinek fontos a higiénia, amilyen gyakran csak tudja, fertőtleníti. A legtöbben azonban nem végeznek elég alapos munkát, mert az ülőke lehajtható tetejét egész egyszerűen kihagyják. Pedig ott is rengeteg kórokozó gyűlhet össze, így nem célravezető megfeledkezni róla a legközelebbi takarítás alkalmával. Az ilyen fokozottan szennyezett helyekhez egyébként olyan törlőruhát válasszunk, amelyet a művelet után azonnal kidobhatunk.

A hajkefére ugyancsak ráfér a takarítás

A fürdőszoba takarítása közben csak keveseknek jut eszébe, hogy kezelésbe vegyék a hajkeféjüket is. Pedig ez az eszköz remek táptalajt biztosít a szennyeződéseknek, a pornak és a különféle hajápoló szerek maradványainak - amelyeket ha nem távolítunk el, minden fésülés alkalmával visszajuttatunk a fejbőrünkre. Ezt elkerülendő, érdemes időnként megtisztítani a fésűt: keverjünk össze egy pohár vizet, egy teáskanál sampont és egy teáskanál szódabikarbónát, majd óvatosan vigyük fel az oldatot a sörték közé, és egy régi fogkefével próbáljuk megtisztítani a felületet.

Forrás: thehealthy.com