Ezért nem szabad ébredés után rögtön telefonozni

Az Independent egyik szerzője, Katie Rosseinsky egy cikkben vallotta be, hogy már rögtön ébredés után görgetni kezdi a közösségi médiás felületeket, hogy megnézze, miről maradt le, amíg aludt. Saját bevallása szerint már őt magát is aggasztani kezdte ez a szokása. Mint írta, az egészben azt tartja a legirritálóbbnak, hogy egyébként nem is élvezi a vég nélküli görgetést, inkább csak frusztrált lesz tőle.

Számos káros hatása lehet ennek az igencsak elterjedt szokásnak. Fotó: Getty Images

Nem ő az egyedüli

A felmérések eredményei nyomán elmondható, hogy az okoseszközök használóinak 80 százaléka már a felkelés utáni 15 percen belül nyomkodni kezdi a kütyüjét. Gyakorlatilag előbb jut eszünkbe megnézni a TikTokot, vagy átpörgetni az Insta-sztorikat, mint kimenni fogat mosni vagy reggelizni.

Dr. Charlotte Armitage pszichoterapeuta, a No Phones at Home Day – vagyis Telefonmentes Nap Otthon – nevű kezdeményezés kitalálója szerint több okból is különösen káros a kora reggeli telefonozás. Egyebek mellett:

a felkelés folyamatát is befolyásolja a korai kütyüzés, ugyanis arra kényszeríti az agyat, hogy a kelleténél hamarabb aktivizálódjon a felkelést követően; mindezek következtében pedig már késő délelőttre túlterheltnek és stresszesnek érezhetjük magunkat.