6 módszer, amivel vita nélkül csökkentheted a gyerek képernyőidejét

Sokan nem tudják, milyen hatással lehet gyerekeikre a túl sok képernyőidő, vagy csak szimplán elveszítették efelett az irányítást – mondja Dr. Nihara Krause. A klinikai szakpszichológus a The Sun oldalán osztotta meg módszereit.

Igyekezz megérteni, de szabj határokat! Fotó: Getty Images

Értsd meg a világukat!

Az egyik szülő, akivel a szakember dolgozott, csatlakozott kamasz gyerekeihez, amikor rá voltak ragadva valamelyik képernyőre. Így sokkal jobban megértette, mi vonzza őket ennyire az online világba, ezzel a tudással pedig könnyebb volt megtanítania nekik, hogyan töltsék ennél hasznosabban, bölcsebben az idejüket.

Használj szülői ellenőrzést

A szakember szerint néhány szülőnek sikerült képernyőidő-szabályozással csökkentenie a képernyőidőt, de csak akkor működhet igazán, ha ezek beállításába bevonod őket is és gyakran felülvizsgálod a beállításokat.

Legyenek alternatívák

Szervezzetek izgalmas családi programokat! Ajánlj fel neki az online világ helyett valamit a valóságban, ami biztosan leveszi majd a lábáról! Ez a kommunikációt is javítja, ráadásul mindenki jól érezheti magát.

Tárgyalj a gyerekkel

A képernyőidővel kapcsolatos megbeszélésekbe be kell vonni a gyerekeket is. Állítsátok fel közösen a korlátokat, legyen beleszólása neki is, akkor jobban magáénak fogja érezni a szabályokat.

Éjjelre zárjátok ki a mobilt

Sok szülő azzal járt sikerrel, hogy éjszakára a nappaliba száműzte a telefonokat. Ez ráadásul nem csak arról szól, hogy segítsük a gyerekeket az elalvásban, hanem arról is, hogy megelőzzük a "meg kell néznem a telefonomat" érzést, amint felébrednek.

Változtasd meg a hozzáállásodat

Igyekezz a reakcióidon változtatni, mert hosszú távon nem éri meg állandóan konfliktusba keveredni a gyerekkel.