Brutális drágulás vár az önkormányzati ingatlanok lakóira

Több fővárosi kerület vezetése is úgy döntött, hogy megemeli az önkormányzat tulajdonában álló lakások után fizetendő lakbért – tudta meg az rtl.hu. A XV. kerületben például 50 százalékkal nőhet a szociális kategóriában meghatározott díj. Májustól a legrászorulóbbaknak a mostani 300 forint helyett 450 forintot kell majd fizetniük négyzetméterenként. Ez azt jelenti, hogy például egy 40 négyzetméteres önkormányzati ingatlan bérleti díja 12 ezer forint helyett 18 ezer forint lesz, ám ez a kedvező díj csak abban az esetben érvényes, ha az egy főre jutó jövedelem nem nagyobb, mint havi nettó 110 ezer forint.

Az önkormányzati lakásokban várhatóan jóval többet kell fizetni. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A jövedelem határozza majd meg a kedvezményt

A lakókat jövedelmük alapján több kategóriába sorolja az önkormányzat, és minden évben június 30-ig ellenőrzi is, hogy mindenki a juttatásainak megfelelő lakbért fizet-e. Ha az egy főre jutó jövedelem 110 és 180 ezer forint között alakul (egyedül élőknél legfeljebb 200 ezer forintos jövedelemig), akkor 950 forint az összkomfortos lakások bérleti díja négyzetméterenként, azaz egy 40 négyzetméteres garzonért 38 ezer forintot kell fizetni. Két további kategóriát is létrehozott az önkormányzat: 180 és 240 ezer forint közötti egy főre jutó jövedelem esetén például 1550 forintot kell fizetni négyzetméterenként. Ez egy 50 négyzetméteres ingatlan esetében 77 500 forintos lakbért jelent. Az ennél is többet keresőknek 700 forint helyett 1950 forint a négyzetméterenkénti díj, azaz nekik már csaknem 100 ezer forintot kell befizetniük havonta, ha egy 50 négyzetméteres ingatlanban élnek. Ez több mint 170 százalékos emelést jelent. A legnagyobb gondot azoknak okozhatja az emelés, akik nem sokkal keresnek többet, mint nettó 110 ezer forint, esetükben ugyanis 16 ezer forintról nő 38 ezer forintra a lakbér. Ez ugyan még mindig kevésnek tűnhet a piaci lakbér-árakhoz képest, ám annak, aki például 140 ezer forintból él havonta, jelentős többletkiadást jelenthet.

Cél az eladósodást megakadályozni

A XV. kerület esetében 2000 ingatlant, azaz nagyjából 5-6 ezer embert érinthet a lakbéremelés, a helyi vezetés pedig a társadalmi vita érdekében lakossági fórumot is tart majd az ügyben. A honlapjukra felkerült tájékoztatás szerint az új szabályozás célja, hogy egyetlen lakó „se adósodjon el, vagy halmozzon fel rezsi- vagy lakbértartozást”. A 2026-ig élő koncepció szerint a 15 éves bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők kedvezményesen vehetik majd meg az ingatlanokat, a lakbérrel párhuzamosan pedig emelkedik a helyi lakhatási támogatás összege is.

Nemcsak a XV. kerületben, hanem néhány más városrészekben is többet kell fizetniük azoknak, akik önkormányzati lakásban élnek. A XVII. kerületben például egységesen 20 százalékkal emelték az összes kategóriában meghatározott lakbért, míg a XVI. kerületben – a kerület honlapján található előterjesztés szerint – 15 százalékkal.

