Biofil dizájn, vagyis természetközeli elemek otthon – Meglepő hatással van a mentális állapotra

Érezted már úgy magad egy szabadban töltött nap után, mintha kicseréltek volna? Az időjárás-változások és a hétköznapi teendők azonban nem mindig engedik meg, hogy annyi időt tölts kint, amennyit csak szeretnél. Remek alternatív megoldás lehet viszont, ha több természetet csempészel otthonod falai közé – lelki egyensúlyod és mentális egészséged biztosan meghálálja majd!

A biofil dizájn szervezetre gyakorolt hatásai

A biofil dizájn lényege, hogy természetközeli elemekkel – például élő növényekkel, több természetes anyaggal és fénnyel, valamint naturális színekkel, illatokkal, hangokkal és formákkal – veszed körbe magad otthonod belső tereiben is. Így nap mint nap megélheted a természet közelségét, és csupán egy kis fantázia és egy nyitott tér szükséges ahhoz, hogy nyugalmat és harmóniát árasztó végeredményt kapj.

Ez a lakberendezési irány azonban nemcsak szemet gyönyörködtető, hanem még az egészségednek is jót tesz. A biofil dizájn szervezetre gyakorolt hatásairól galériánkban olvashatsz bővebben – megnyitásához kattints az alábbi képre!

Praktikus tippek a megnyugtató belső tér kialakításához

Ha nagyobb tükörfelületek vannak a szobában, az olyan hatást kelt, mintha sokkal világosabb lenne a tér. Egy kis szobaszökőkút is remek választás, a vízcsobogás ugyanis szintén jó hatással lehet a közérzetre. De nem feltétlenül kell nagy összegeket költeni a biofil dizájn megteremtésére: régi tárgyak újrahasznosításával, átfestésével is nagyot változhat a belső terek hangulata.

Ha allergiával küzdesz, értelemszerűen olyan növényeket válassz, amelyek nem hozzák ki tüneteidet. Ha viszont nem találsz ilyet, vagy nincs elég időd a gondozásukra, néhány természetről készült fotó is elég lehet, egy viszonylag friss kutatás szerint ugyanis már maga a látvány is hihetetlen hatást gyakorolhat rád.

