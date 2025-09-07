Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +27°
Hidegfront

Biofil dizájn, vagyis természetközeli elemek otthon – Meglepő hatással van a mentális állapotra

P.K.
Szerző P.K.

A biofil dizájn nemcsak trendi, hanem a lelki jóllétre is nagyon jó hatással van. Mutatjuk, miért éri meg természetközeli elemekkel berendezned otthonodat!

Érezted már úgy magad egy szabadban töltött nap után, mintha kicseréltek volna? Az időjárás-változások és a hétköznapi teendők azonban nem mindig engedik meg, hogy annyi időt tölts kint, amennyit csak szeretnél. Remek alternatív megoldás lehet viszont, ha több természetet csempészel otthonod falai közé – lelki egyensúlyod és mentális egészséged biztosan meghálálja majd!

A biofil dizájn szervezetre gyakorolt hatásai

A biofil dizájn lényege, hogy természetközeli elemekkel – például élő növényekkel, több természetes anyaggal és fénnyel, valamint naturális színekkel, illatokkal, hangokkal és formákkal – veszed körbe magad otthonod belső tereiben is. Így nap mint nap megélheted a természet közelségét, és csupán egy kis fantázia és egy nyitott tér szükséges ahhoz, hogy nyugalmat és harmóniát árasztó végeredményt kapj.

Ez a lakberendezési irány azonban nemcsak szemet gyönyörködtető, hanem még az egészségednek is jót tesz. A biofil dizájn szervezetre gyakorolt hatásairól galériánkban olvashatsz bővebben – megnyitásához kattints az alábbi képre!

nyugodt nő szobanövények között ül
nevető nő beltéri hintán fekszik, ölében egy csepes növénnyel
vidám fiatal biofil stílusú nappaliban
mosolyogva dolgozó nő növényekkel körberakott irodában
természetes hatású szobában meditáló nő
5 fotó

Praktikus tippek a megnyugtató belső tér kialakításához

Ha nagyobb tükörfelületek vannak a szobában, az olyan hatást kelt, mintha sokkal világosabb lenne a tér. Egy kis szobaszökőkút is remek választás, a vízcsobogás ugyanis szintén jó hatással lehet a közérzetre. De nem feltétlenül kell nagy összegeket költeni a biofil dizájn megteremtésére: régi tárgyak újrahasznosításával, átfestésével is nagyot változhat a belső terek hangulata.

Ha allergiával küzdesz, értelemszerűen olyan növényeket válassz, amelyek nem hozzák ki tüneteidet. Ha viszont nem találsz ilyet, vagy nincs elég időd a gondozásukra, néhány természetről készült fotó is elég lehet, egy viszonylag friss kutatás szerint ugyanis már maga a látvány is hihetetlen hatást gyakorolhat rád.

Az idegrendszer egyik őre: az „N-vitamin”

Az „N-vitamin” sokkal fontosabb az egészség megőrzése szempontjából, mint gondolnád. De mi is ez pontosan, hogyan juthatsz hozzá és milyen hatással van rád? Itt megtudhatod!

Ez is érdekelhet

Forrásunk volt: 1, 2, 3.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

lakberendezés kreativitás belső nyugalom hangulat lakás dizájn mentális egészség depresszió

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +27 °C
Minimum: +13 °C

A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad, mindössze a Zemplén tágabb környezetében kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Napközben enyhe hidegfronti hatás érvényesül a térségben, ami sokaknál válthat ki kellemetlen tüneteket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra