A banánhéjban található értékes vitaminok és ásványi anyagok például a pszoriázis tüneteinek enyhítésében is a segítségünkre lehetnek. Ez az autoimmun eredetű bőrbetegség a bőr hámlásával, kipirosodásával, gyulladásával és viszketésével jár együtt. A banánhéj belső felét az érintett területre dörzsölve enyhíthetjük a kellemetlen tüneteket, a fájdalmakat és a viszketést.

A banán 15 jótékony hatása A banánt leginkább ízéért, állagáért fogyasztjuk, valamint azért, mert telítettségérzést ad, legtöbben azonban egyértelműen alacsony ára miatt kedvelik ezt a gyümölcsöt. Hogyan hat a szervezetünkre?

A szemölcs elleni házi módszerek közül a legismertebb a vérehulló fecskefű nevű növény, de a banánhéjat is kipróbálhatjuk ezek ellen a kellemetlen bőrelváltozások ellen. Egy kis darab banánhéjat tegyünk a belső felével a szemölcsre, rögzítsük (például egy gézdarab és egy sebtapasz segítségével), majd hagyjuk rajta néhány órán vagy egy egész éjszakán keresztül.

Kiránduláskor nagyon praktikus a banán, hiszen nem kell megmosni fogyasztás előtt, könnyen szállítható és gyors energiát biztosít, ha elfáradtunk. A héjat pedig - mivel úgysem dobjuk el az erdőben - a rovarcsípések gyors kezelésére is felhasználhatjuk. A banánhéj belső felét a csípésre dörzsölve csökkenthetjük a viszketést, a duzzanatot és egyéb kellemetlen tüneteket.

Számos módon hasznosíthatjuk az elfogyasztott banán megmaradó héját. Fotó: Getty Images

A pattanások sok ember életét megkeseríthetik - és nemcsak a tinédzsereket érinthetik ezek a bőrproblémák, a felnőtteknél is gyakran megjelenhetnek a gyulladt bőrhibák. A banán nyugtatja, ápolja és vitaminokkal, ásványi anyagokkal is ellátja a bőrt. Készíthetünk banános pakolást, de az elfogyasztott gyümölcs héját is felhasználhatjuk. Óvatosan dörzsöljük a banánhéj belső felét az érintett, pattanásos területre, majd hagyjuk néhány percig hatni, és öblítsük le a maradékot langyos vízzel. A banánhéjban található vegyületek segítik a gyógyulást és enyhítik a gyulladást is. A banánhéj erőteljes gyógyító hatásait akkor is kihasználhatjuk, ha a bőrünkön elszíneződések találhatóak, például régi hegek után megmaradt hiperpigmentációt szeretnénk halványítani.

Ha a szemünk környékét szeretnénk ápolni, arra is megoldást jelenthet a banánhéj. Nemcsak az apróbb ráncok ellen lehet hatásos, de a sötét karikák és a puffadás ellen is hatékony, a benne található vitaminoknak, ásványi anyagoknak és antioxidánsoknak köszönhetően. Tegyük a banánhéjat néhány percre a mélyhűtőbe (az egész banánt is betehetjük, a gyümölcshúsból pedig egészséges és tápláló turmixot készíthetünk), majd a héj belső felét óvatosan dörzsöljük a szemünk környékére - vigyázzunk, nehogy a szemünkbe kerüljön! Naponta akár többször is ismételhetjük.