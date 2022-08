Baleset vagy betegség? Mutatjuk, mennyit jelent a biztosítás

Magyarországon 2021-ben 6210 sérülést okozó közúti baleset történt, a halálos kimenetelű szerencsétlenségek száma pedig 207 személyt érintett. Azonban ezek csak az utakon előfordult esetek. Balesetek rengeteg helyzetben bekövetkezhetnek, gondoljunk csak a háztartási balesetekre, a sportsérülésekre vagy a munkahelyi szerencsétlenségekre. A közhiedelemmel ellentétben a legtöbb baleset nem közúton, hanem otthon történik, legalábbis a biztosítók kárstatisztikája erre utal. Az otthoni munkavégzés elterjedése óta többet vagyunk otthon, így több baj érhet, a koronavírus első karanténja alatt mentősök panaszkodtak, hogy ennyi levágott ujjat még nem láttak addig.

A keringési rendszer betegségei, a különböző daganatok (a gége, a tüdő, a légcső, a hörgők, a vastagbél és a mell rákos megbetegedése a leggyakoribbak) és a légzőszervi problémák tartoznak amúgy itthon a vezető halálokok közé.

Miben segíthet egy egészség- vagy balesetbiztosítás?

Természetesen a legfontosabb az óvatosság és az egészséges életmód, de a biztosítás megléte sem másodlagos. A szerencsétlenség bekövetkeztétől nem tud megvédeni a biztosító, de az anyagi következményektől igen.

A betegségek és a balesetek nemcsak a velük járó fájdalom, bizonytalanság és lelki problémák miatt kellemetlenek. Sokszor anyagi következményekkel is járnak, hiszen akár hónapokra is kieshetünk a munkából, ha sokáig tart a lábadozás. Azonban nem is kell ritka és súlyos betegség vagy baleset ahhoz, hogy anyagi károkat szenvedjünk. Gondoljunk csak egy sima lábtörésre! A lábtörés 6-8 hétig biztosan mankózást jelent. Ha olyan munkakörben dolgozunk, amihez szükség van a lábunkra, akkor ennyi időre betegszabadságra, majd pedig táppénzre kell mennünk. Ez azt jelenti, hogy a fizetésünk jelentősen le fog csökkeni a megszokotthoz képest. S ha esetleg azt gondoljuk, hogy feltesszük a gipszelt lábunkat és már dolgozunk is, jusson eszünkbe az egyszeri marketinges, akinek elrepedt a mutatóujja és hetekig nem tudott gépelni. Igen gyorsan kötött balesetbiztosítást, amikor megtudta, hogy havi 2 ezer forint nagyságrendű befizetésért a csontrepedésre 100 ezer forintot kapott volna, ha már a baleset előtt lett volna biztosítása.

A betegszabadság maximum 15 nap lehet évente. Ilyenkor a fizetésünk minimum 70 százalékát kapjuk meg, amelyet a munkáltató fizet ki. A pontos összeg a munkáltatótól függ, előfordulhat, hogy a munkahelyünk a fizetésünk 100 százalékát adja oda.

Egy hosszabb betegség vagy baleset utáni lábadozás az anyagi helyzetünkre is súlyos hatással lehet. Fotó: Getty Images

Azonban 15 nap után a táppénz következik, és ekkor már csak a jövedelmünk naptári napra kiszámított átlagának 50-60 százalékát kapjuk kézhez. Nagyon sokan dolgoznak ma (egyéni) vállalkozóként, ők nem is biztos, hogy el tudnak menni betegállományba, hisz ha nem dolgoznak, kiesik a bevétel. A biztosító térítéséhez nem feltétlen kell betegállományba menni.

A fenti számok megmutatják, hogy a lábadozás időszaka alatt nem a megszokott, teljes fizetésünkkel számolhatunk, ráadásul sokszor plusz kiadásokkal is jár egy-egy betegség vagy baleset. Például előfordulhat, hogy szeretnénk elmenni egy magánegészségügyi kezelésre, gyógyszerekre van szükségünk, speciális diétát kell folytatnunk. Ha szeretnénk garantálni az anyagi biztonságunkat, akkor érdemes megnézni az egészség- és balesetbiztosításokat.

Így garantálhatjuk az anyagi védelmet

A baleset- és egészségbiztosítások anyagi védelmet biztosítanak a váratlan szerencsétlenségek esetére. De vajon melyik biztosítási típus mire való? Ebben a két típusban közös, hogy nem tartalmaznak megtakarítási elemet, vagyis csak akkor fizetnek, ha a szerződésben megállapított biztosítási események valamelyike bekövetkezik. A fő eltérés a biztosítási eseményekben keresendő.

A balesetbiztosítás a balesetekből eredő műtétek, kórházi tartózkodás, égési sérülés, csonttörés, csontrepedés, baleseti halál vagy bármilyen balesetből eredő egészségkárosodás, rokkantság esetén fizet. A biztosítás pontos érvényességi köre attól függ, hogy milyen balesetbiztosítást választunk és mit tartalmaz a szerződésünk. Léteznek úgynevezett doboz termékek, amikor előre konfigurált csomagok közül választjuk ki a nekünk megfelelőt, általában ezek olcsóbbak. Mivel sokféle baleset esetén fizetnek, elég népszerű konstrukciók, térítésük sokkal magasabb, mint például egy hitelkártya mellé adott ajándék baleset-biztosításnak. Általában havi ezer forinttól márt elérhetők. Érdemes ezeket családi csomagban kötni, mert a családtagoknak már kedvezmények járnak. Ha magunk szeretnénk összeállítani a biztosítási csomagunkat, vagy például extrémsport-baleset esetén is szeretnénk térítést, akkor komolyabb fedezetek is elérhetők, az ezzel együtt járó magasabb díjakért.

Az egészségbiztosításoknak több fajtája van. A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások a magánegészségügyben végeztetett vizsgálatokat, beavatkozásokat fizetik ki helyettünk. Az összegtérítéses egészségbiztosítások olyan biztosítási események után fizetnek fix összeget, mint a kórházi tartózkodás, kritikus betegségek diagnózisa, rokkantság vagy egy mandulaműtét stb. A kritikus betegségek külföldi gyógykezelésére érvényes egészségbiztosítások pedig az olyan súlyos egészségügyi problémák külföldi kezelését finanszírozzák, szervezik mint például a daganatos megbetegedések vagy a szív- és érrendszeri problémák. Természetesen ezeket a biztosítási típusokat kombinálni is lehet egymással.

A baleset- és az egészségbiztosítások kombinálhatók?

Természetesen nem csak egyféle biztosítási forma különböző típusai vegyíthetők egymással. Ha teljeskörű védelmet szeretnénk, akkor érdemes elgondolkodni az egészség- és a balesetbiztosítás összekapcsolásán. Fontos, hogy a biztosítások elemei sokszor átfedést mutatnak egymással és a biztosító akár jelentős kedvezményekkel is jutalmazhatja a kiegészítésképpen kötött új szerződésünket.

Szerencsére a legtöbb biztosítási termék rugalmas és teljesen az igényeinkhez szabható, hogy milyen szolgáltatásokat foglalunk bele a szerződésbe. Ne felejtsük el, hogy a biztosítások terén is igaz a mondás: nem mindig a legolcsóbb a legjobb választás! Akkor fogunk jól járni, ha csak azokért a szolgáltatásokért fizetünk, amire valóban szükségünk van.

A kockázati biztosítások közül az egyik legdrágább típust az életbiztosítások jelentik. Ezek a termékek bármilyen okú halál esetén kifizetik a biztosított után járó összeget a megjelölt kedvezményezetteknek. A baleset és egészségbiztosítások abban az esetben is jó alternatívaként szolgálhatnak, ha nem engedhetjük meg magunknak a drága életbiztosításokat, de szeretnénk egy biztosítási szerződéssel garantálni az anyagi stabilitásunkat.

Természetesen sokan összezavarodnak a rengeteg lehetőség és biztosítási elem láttán. Ha bizonytalannak érezzük magunkat, akkor érdemes segítséget keresnünk. A független alkuszok olyan szakemberek, akik nem állnak egyetlen biztosítótársaság alkalmazásában sem, és az összes elérhető terméket figyelembe véve segítenek kiválasztani a hozzánk illő megoldást. Fontos, hogy ez a szolgáltatás nem kerül pénzbe, az alkuszok a biztosítótársaságoktól kapnak jutalékot a munkájukért.