A karácsony sztárjai: hány kalória van a halászlében, a töltött káposztában és a rántott pontyban?

Te is azt vallod, hogy a karácsony nem lenne az igazi halászlé, töltött káposzta és rántott ponty nélkül, viszont szeretnéd, ha ez az ünnepi időszak túlevés és hízás nélkül telne el? Szerencsére a kettő nem zárja ki egymást, csupán egy kis előzetes számolást és felkészülést igényel egy egészségesebb, kiegyensúlyozottabb, illetve az emésztőrendszert kevésbé megterhelő menü összeállítása.

Létezik ünnepi időszak túlevés és hízás nélkül? Segítünk a kalkulálásban, illetve recepteket is ajánlunk. Fotó: Getty Images

Ússz ünnepi hangulatban – a halászlé segítségével

Egy adagnyi halászlé energiatartalma az elkészítés módjától és a hozzávalóktól függően igen széles skálán – 160 és 2000 között – mozoghat. A Nosalty receptjei között megtalálható „Karácsonyi tuti siker halászlé” például adagonként 645, „Az eredeti bajai halászlé, házi gyufatésztával” pedig 1903 kcal bevitelét jelenti.

A kalóriaGuru.hu oldalán azonban ennél energiaszegényebb változatokat is találhatsz. Géza receptjével például már 260 kcal alatt is megúszhatsz egy adagot, míg Bogyó korhely halászleve adagonként csupán 165 kilokalóriányi energiát rejt.

Erdélyi ízek, karácsonyi idill – a töltött káposztának köszönhetően

A töltött káposztát is rengetegféleképpen el lehet készíteni, így egy adag kalóriatartalma jelentős eltéréseket mutat a különböző változatok esetében. Ha kipróbálod a Nosalty „Töltött káposzta karácsonyra” elnevezésű receptjét, az adagonként 694 kilokalóriányi energia bevitelét jelenti, míg a „Az eredeti erdélyi töltött káposzta” 994 kcal-t rejt.

Az energiaszegényebb változatokért érdemes böngészni a kalóriaGuru.hu oldalát. Fotó: kalóriaGuru.hu

Az energiaszegényebb változatokért ebben az esetben is érdemes böngészni a kalóriaGuru.hu oldalát. Ha a görögkatolikus recept alapján készíted el a töltött káposztát, akkor 100 grammonként 74 kcal-val, a „lightos-tejfölös” verzió esetében pedig 407 kcal-val számolhatsz.

Tegyél pontyot az ünnepi menü végére!

Akárcsak a halászlé és a töltött káposzta, a rántott ponty is elengedhetetlen része az ünnepi menünek. Ha a kalóriaGuru.hu rántott pontyszelet-receptjét követed, akkor adagonként 381 kilokalóriányi energia bevitelével számolhatsz.

A Nosalty által ajánlott, kukoricapelyhes bundában megsütött ponty viszont már ennek a többszörösét, 825 kcal-t tartalmaz. A „Szezámmagos rántott ponty” pedig 1118 kilokalóriányi energia bevitelét jelenti adagonként.