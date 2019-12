3 téli szokás, amely árt az egészségnek

Illatgyertyát gyújtunk

Sokak számára az adventi időszak és a karácsony alapvető kellékei a színes-szagos illatgyertyák és mécsesek. A szakemberek viszont óvatosságra intenek ezekkel kapcsolatban, ugyanis égésük során olyan illékony szerves vegyületek (VOC) szabadulnak fel, mint például a formaldehid, amely rákkeltő lehet. Ezen kívül a szívbetegségekre való hajlamot is növelik, valamint a felnőttek már kialakult asztmáját súlyosbíthatják, gyerekeknél pedig asztmás rohamokat okozhatnak.

Az olyan termékek, mint az illatgyertyák vagy a légfrissítők többek között a rák kialakulásában is közrejátszó toxinokkal töltik meg a levegőt. Milyen veszélyei vannak a lakáson belüli légszennyezettségnek? Kattintson!

Szakemberek szerint ha néha meggyújtanánk egy-egy ilyen illatgyertyát, ügyeljünk rá, hogy ne szűk, zárt térben tegyük - mint például egy kis fürdőszobában -, illetve hogy jól szellőztessünk ki utána. Bizonyos szobanövények is segítenek a levegő tisztításában: a levendula vagy a muskátli például kiszűrheti a levegőben lévő formaldehidet.

Káros lehet egészségünkre, ha begyújtunk a kandallóba

Begyújtunk a kandallóba

A téli hangulatot fokozhatja, ha begyújtunk a kandallóba, egészségünknek viszont nem feltétlenül tesz jót: a Daily Mail azt írja, a fa és a szén égetése légzési nehézségeket is okozhat. De nem biztos, hogy ez a legrosszabb következmény. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség jelentése szerint a fa égése során legalább ötféle rákkeltő gáz keletkezik. Arra is figyelmeztetnek, hogy a kinti égetés is veszélyes, sőt az is, ha a szomszéd fával tüzel, és mi tartósan ki vagyunk téve a füstjének.

Ruhaszárítónak használjuk a radiátort

Egy skóciai tanulmány szerzői kimutatták, hogy a benti levegő nedvességtartalmának mintegy 30 százalékát a bent száradó ruhák adják. A nyirkos, meleg levegőben elszaporodó penész és gombák pedig egészségügyi problémákhoz vezetnek - például asztmás rohamhoz vagy aszpergillózishoz. Ez utóbbi a gyűjtőneve azoknak a bajoknak, amelyeket az Aspergillus fumigatus penészgomba okoz: a belélegzett spórák a tüdőbe jutva súlyos fertőzést okoznak.

Ha lehet, szárítsuk inkább a szabad levegőn a ruháinkat, de ha kizárólag a benti szárítás jöhet szóba, akkor vigyük be a ruhaszárítót egy olyan helyiségbe, ahol gyakran tudunk szellőztetni. Aki megengedheti magának, annak egy szárítógép beszerzése is jó ötlet lehet, tanácsolják a szakértők.

5 szokás, melynek köszönhetően javulhat a lakás levegője

Szellőztessünk napi 5-10 percet!

Ha a konyhában és a fürdőszobában nyirkosabb a levegő, ezeket a helyiségeket takarítsuk és szellőztessük gyakrabban. Ugyanis a penész és a gombák a nedves, meleg helyeket szeretik - innen indulnak el "lakáshódító" útjukra.

Ugyanis a penész és a gombák a nedves, meleg helyeket szeretik - innen indulnak el "lakáshódító" útjukra. Néhány további tipp, melyekkel megelőzhető a gomba- és penészképződés: töröljük le az ablakpárkányt, ha nedves! Főzésnél használjunk fedőt! A fürdőszoba ajtaját csukjuk be, ha zuhanyzunk, és utána szellőztessük ki a helyiséget!

töröljük le az ablakpárkányt, ha nedves! Főzésnél használjunk fedőt! A fürdőszoba ajtaját csukjuk be, ha zuhanyzunk, és utána szellőztessük ki a helyiséget! Ellenőriztessük rendszeresen a kazánt és a kéményeket, hogy biztosak legyünk benne: minden szennyezőanyag és füst rendben elhagyja a lakást!

hogy biztosak legyünk benne: minden szennyezőanyag és füst rendben elhagyja a lakást! Ne fűtsünk be nagyon! A Daily Mail által megkérdezett szakértő szerint 18 fok lenne az ideális hőmérséklet a lakásban. Ez nekünk persze elég hűvös, de a penésznek is - ha ennél sokkal melegebb van odabent, akkor gyorsabban elterjed.

