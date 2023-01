Ma sem lesz hiány csapadékból. Mutatjuk, hol eshet

Hétfőn az ország délnyugati részén lesz vastagabb felhőzet, északkelet felé haladva viszont már inkább fátyolfelhőkre és egyre több szűrt napsütésre számíthatunk. A Dél-Dunántúl mellett az Alpokalja, majd a Dél-Alföld térségében is elered az eső.

Megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében pedig akár meg is erősödhet az északi-északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati-délnyugati megyékben 3 és 7 Celsius-fok között alakul. Máshol viszont általában 8 és 13 fok közötti értékeket mérhetünk – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Hamar véget ért a télies, fagyos és havas idő, visszatérnek az őszies napok. Fotó: Getty Images

Itt lesz a legtöbb napsütés kedden

Az ország délnyugati felén kedden is folytatódik a borult idő. Több helyen esőre is készülnünk kell. A nap második felében azonban vékonyodik, szakadozik majd a felhőzet, így a csapadék esélye is csökken.

A többi országrészben változóan fátyolfelhős idő lehet, a legtöbb napsütésre az északkeleti megyékben számíthatunk. Az Északi-középhegységben, az Észak-Alföld egyes részein, valamint a nyugati megyékben megélénkül, illetve helyenként meg is erősödik az északi-északkeleti szél. Kora délután 3 és 10 fok között értékeket mutathatnak majd a hőmérők – északkeleten lesz az enyhébb idő.

Szerdáig is kitart a szeles, felhős idő

A szerdára virradó hajnalban főleg az északnyugati és déli részeken képződhet köd. Ezeken a területeken tartósan borult maradhat az idő. Az ország többi területén változó vastagságú lesz a felhőzet, így hosszabb-rövidebb időre még a nap is kisüt. Számottevő csapadék ezen a napon nem valószínű, az északi-északkeleti szél viszont ezúttal is sokfelé megélénkülhet. Hajnalban általában -5 és +2, kora délután pedig 1 és 5 fok között alakulnak az értékek.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!