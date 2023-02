Humánmeteo: megvisel a didergős hideg

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint a tartós hideg olyanoknál is előhozhat panaszokat, akik egyébként kevésbé reagálnak érzékenyen egyes időjárás-változásokra. Kedden tehát a nagyon hideg reggel és az egész napos hideg idő annak ellenére is megterhelheti a szervezetünket, hogy nem érvényesül fronthatás. A sok napsütés ugyan javítja a hangulatot és a közérzetet, de sokak panaszain ez egyáltalán nem segít.

Nézze meg a meteogyógyász mai videós tanácsát! A sokfelé a -10 fokot is meghaladó fagyos reggelek tartósan velünk lesznek, figyelnünk kell egy fontos élettani következményükre. Sarki hideg légtömegek érték el térségünket! Érzékenyek figyelem! A fokozott szervezeti terhelésekről beszél a meteogyógyász! (X)

A kevés felhő miatt erős hajnali lehűlésre lehet készülni, akár mínusz 15 fok közelébe is süllyedhet a hőmérséklet. Emellett lesznek olyan tájak, ahol napközben is fagyni fog, a tartós hideg pedig rendkívül megterhelő a szervezetünknek. Akár erősebb izom- és hasi görcs is felléphet, a vérnyomásunk is akár egész nap ingadozhat. Az ízületi panaszok tekintetében továbbra sem számíthat javulásra. Különösen a fagyos reggeleken jelentkezhetnek erős fájdalmak, amelyek aztán gyakran napközben is alig vagy egyáltalán nem mérséklődnek.

Az lkövetkező napokban napos, de hideg időjárásra számíthatunk. Fotó: Getty Images

A szelesebb tájakon erős fejfájás is felléphet, valamint alvászavarok is sokaknál jelentkezhetnek. Mindenképpen szenteljünk figyelmet a kellően meleg, réteges öltözködésre, ha elmegyünk otthonról. Délután is hideg lesz, ráadásul a napsütés miatt csalóka lehet a hőérzet.

