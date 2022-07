Humánmeteo: görcshajlam várható

A Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint kedden extrém terhelést jelent a hőség és az érkező hidegfront együttes hatása!

Az időjárás-érzékenyek különösen nehezen viselik a hirtelen változásokat, illetve a tartós, extrém hőséget. Ha gyakori rosszulléteket, ingadozó vérnyomást tapasztal, vagy sokat fáj a feje, ön is érintett lehet. Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából. (x)

Kedden hajnalban, napközben hidegfront érkezik, előtte azonban keleten még marad a nagy meleg, ott a hőség eleinte még fokozódik is, és csak szerdára mérséklődik. A tartós hőterhelést most egy másik hatás váltja fel, a szívbetegek rendkívül veszélyeztetettek!

A hőség és az enyhe hidegfront idegtépően görcsös fejfájást okozhat az arra érzékenyeknél. Fotó: Getty Images

Délután folytatódik a megterhelő hőhullám, amely az egészséges szervezetet is megviselheti. E mellett a magas páratartalom, a fülledtség is kellemetlenségeket okozhat. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, először a Dunántúlon, aztán keleten.

Az összetett humánmeteorológiai helyzetben az idősek, szívbetegek és légzőszervi megbetegedésekben szenvedők panaszai tovább fokozódhatnak. A zivatarok idején az asztmások állapota romolhat, amennyiben ön is az érintett csoportba tartozik, akkor vihar idején tartózkodjon zárt helyen és pihenjen le!

A front előtt továbbra is fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye is, nagyon fontos, hogy mindig legyen önnél elegendő mennyiségű folyadék, a tűző napot pedig kerülje el, akár életveszélyes is lehet a szabadban tartózkodás!

Megterhelő kedd

A front nyomában hidegfront jellegű tünetek jelentkeznek. A megterhelő hőség már egy hete tart, ami extrém megterhelést jelentett még az egészségesekre nézve is, ez a légköri változás pedig legalább ilyen megterhelő mindenki számára. A vérnyomás-ingadozás, keringési problémák mellett erős fejfájás, izom- és hasi görcsök léphetnek fel, kissé növekszik az infarktusveszély is. Mindenkinek ajánlott a sok pihenés és a nyugalom, a kimerült szervezetet érő hatások intenzívebben jelentkeznek.

Az UV-sugárzás időben és térben ingadozó lesz, azonban 11 és 16 óra között még mindig magas a leégésveszély, a legtovább a naposabb keleti tájakon lesz veszélyes az UV! A strandokon fokozott bőrvédelem szükséges, fürdőzés után pedig mindig ismételje meg a krémezést!

A pollenterhelés közepes, záporok után fél órával átmenetileg szinte minimálisra csökken, az allergiásoknak érdemes ezeket az időszakokat kihasználni szabadtéri tevékenységeik elvégzésére. Közvetlenül a csapadék után azonban még lehetnek erős allergiás tünetek!

A közlekedést nyugaton délutántól elsősorban az erős szél veszélyezteti, a csökkent menetstabilitás mellett a letörő faágak is balesetet okozhatnak. A zivatarokban nedves, csúszós útszakaszokkal, felhőszakadással is találkozhat, vezessen lassabban, óvatosan, tartson nagyobb követési távolságot, szükség esetén álljon félre. A hőségben szétszórtság, figyelmetlenség, illetve ingerültség is jellemző, csak akkor induljon útnak, ha feltétlenül szükséges!