Csapadékos hetünk lesz. Mutatjuk, hol havazhat

Hétfőn többnyire erősen felhős, borult időre van kilátás, de helyenként – főként a déli, délnyugati megyékben – szakadozottabb lehet a felhőzet. Északon elszórtan eső, északkeleten havas eső, a hegyekben pedig havazás lesz. Délen többfelé számíthatunk esőre, záporra, de leginkább a délutáni óráktól – olvasható a Kiderül előrejelzésében. A déli-délnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legenyhébb órákban általában 3-9, az ország déli negyedén pedig 10-13 Celsius-fokot mutatnak majd a hőmérők. Késő estére -3 és +6 fok közé hűl a levegő.

A hét első felében biztosan nem lesz hiány csapadékból. Fotó: Getty Images

Ez várható a folytatásban

A kedd túlnyomó többségében erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében azonban kissé vékonyodhat a felhőtakaró. Az ország déli részén több, míg északon kevesebb helyen esni is fog. Főleg északon – illetve néhol a hegyekben is – havas esőre is készülhetünk. A déli-délnyugati szél megélénkül, az északi országrészben pedig időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 10, délen 11, 13 fok között valószínű.

Szerdán közepesen vagy erősen felhős lesz felettünk az ég, szórványosan eső, zápor is előfordulhat. A szél ezen a napon is élénk, helyenként erős lesz. A hajnali minimumok -1 és +5, a délutáni maximumok pedig döntően 8 és 15 fok között várhatók.

Csütörtökön már 16 fok is lehet

A közepesen vagy erősen felhős idő csütörtökig szinte biztosan kitart. Még ezen a napon is több helyen jöhet eső, zápor, a légmozgás pedig élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 7 és 16 fok között alakulhat. Északkeleten mérjük majd az alacsonyabb, délnyugaton pedig a magasabb értékeket.

