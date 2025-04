Orvosmeteo: megérkezett a melegfront, havat is hozott

Az ország északkeleti, keleti felén-harmadán erősen felhős vagy borult lesz ma az ég. Másutt a fátyolfelhők mellett több órára kisüt a nap – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A délutáni óráktól aztán a Dunántúlon is erőteljes felhősödés várható. Északkeleten és keleten többfelé számítani lehet esőre, záporokra. Sőt, a HungaroMet közlése szerint reggel havazás is előfordult arrafelé, miután a melegfronti csapadékzóna viszonylag hideg légtömeggel találkozott. Délután nyugaton is eleredhet néhol az eső. Sokfelé erős szél várható, az Észak-Dunántúlon és a főváros tágabb környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 23 fok között alakul.

Az orvosmeteorológiai helyzetet – az élénk légmozgás mellett – melegfronti hatás határozza meg. Az arra érzékenyek körében fejfájás, migrén, illetve koncentrációs zavarok egyaránt felléphetnek panaszként. Ezenkívül a felmelegedés hatására gyorsan megnövekedhet a levegőben szálló pollenek koncentrációja. A tavaszi fák – jelenleg elsősorban a platán, nyír, gyertyán, kőris és fűz – pollenjére allergiásoknál fokozódhatnak az olyan tünetek, mint az orrfolyás, tüsszögés, köhögés.

Kellemes napsütéssel telik majd a hétvége

Ami a hétvégét illeti, szombaton gomolyfelhős, napos idő várható, de időszakosan össze is állhatnak a gomolyok. Reggelig még néhol előfordulhat eső, zápor. Az északi, északnyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

Jelentős változásra vasárnap sincs kilátás. Többnyire fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, csapadék nélkül. A délies szél megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában 2-8 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti, északkeleti hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Délután aztán 18-24 fokig melegszik fel a levegő.

Borítókép: Getty Images