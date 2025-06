Orvosmeteo: strandidővel kezdődik a nyár, megviselhet a hirtelen jött meleg

Fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható ma. Legfeljebb az ország északkeleti harmadában erősödhet meg a felhőképződés, amihez záporok, zivatarok is társulhatnak. Ezenkívül a Dunántúl északnyugati részeire is besodródhat nyugat felől néhány csapadékgóc – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Napközben többfelé megélénkülhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul, majd késő estére is csupán 19-26 fokig hűl vissza a levegő.

Időjárásunkat most melegedés jellemzi, ami az arra érzékenyek körében melegfronti jellegű panaszokat okozhat. Fejfájás mellett sokaknál jelentkezhet vérnyomás-ingadozás, ingerlékenység, teljesítőképesség-csökkenés. A jövő hét elején aztán észak felől egy hidegfront súrolhatja térségünket, ami egyrészt kedvező feltételeket teremt a felhő- és csapadékképződéshez, másrészt a frontérzékenyek szervezetét is megviseli. Nagyjából a hét közepétől viszont már ismét országszerte nyárias idő várható.

A jövő hét elején érkezhet némi csapadék

Hétfőn ennek megfelelően az északi megyékben lehet intenzívebb felhősödés, másutt sok napsütésre számíthatunk. Északnyugat, észak felé haladva növekvő eséllyel fordulhat elő záporeső, zivatar is. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

