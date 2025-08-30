Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Orvosmeteo: itt a front, zivatarosan búcsúzik a nyár

Szuda Sándor
Szerző Szuda Sándor

Kifejezetten viharos, csapadékos időjárással zárul az idei nyár: a hétvégén országszerte lehet záporokra, zivatarokra számítani.

Ma többnyire felhős időre van kilátás, kevés napsütés várható. Napközben a Dunántúlon és a középső országrészben is egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, akár egy-egy zivatar, majd estétől már a Tiszántúlon is megnövekedhet a csapadékhajlam – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A délies szél többfelé élénk lesz, olykor meg is erősödhet, sőt, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 34 fok között alakul.

fiatal nő esernyővel sétál az esőben egy városban
Szeles, csapadékos időt hoz az utolsó nyári hétvége. Fotó: Getty Images

Együtt kínozhat a szeles idő és a parlagfű

A szombati időjárást egy, a Kárpát-medencét elérő, majd itt lelassuló hullámzó frontrendszer alakítja. Ennél fogva kettősfronti hatásra kell számítani, azaz mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek körében jelentkezhetnek kellemetlen panaszok. Ezenkívül számolni kell a parlagfű jelenleg nagyon magas pollenkoncentrációjával is, amely a felélénkülő szél miatt különösen intenzív reakciót provokálhat az allergiások körében. Öröm az ürömben, hogy a csapadék hatására a hétvége során csökken majd valamelyest a pollenterhelés, bár csupán átmenetileg.

Vasárnap a Nyugat-Dunántúlon többnyire gomolyfelhős, napos, másutt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Újfent többfelé eleredhet az eső, de záporok, zivatarok formájában is érkezhet még csapadék az esti órákig. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérhetik. A hajnali 15-20 fokos minimumok délutánra várhatóan már csak 22-30 fokig melegszik fel a kültéri levegő.

kettősfront orvosmeteorológia időjárás-előrejelzés hétvégi időjárás

Alapvetően felhős idő várható, az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett inkább csak kevés napsütés lehet. Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is lehet. A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. A szombati időjárást egy, a Kárpát-medencét elérő, majd itt lelassuló hullámzó frontrendszer alakítja. Ennél fogva kettősfronti hatásra kell számítani.

