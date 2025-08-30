Orvosmeteo: itt a front, zivatarosan búcsúzik a nyár

Ma többnyire felhős időre van kilátás, kevés napsütés várható. Napközben a Dunántúlon és a középső országrészben is egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, akár egy-egy zivatar, majd estétől már a Tiszántúlon is megnövekedhet a csapadékhajlam – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A délies szél többfelé élénk lesz, olykor meg is erősödhet, sőt, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 34 fok között alakul.

Szeles, csapadékos időt hoz az utolsó nyári hétvége. Fotó: Getty Images

Együtt kínozhat a szeles idő és a parlagfű

A szombati időjárást egy, a Kárpát-medencét elérő, majd itt lelassuló hullámzó frontrendszer alakítja. Ennél fogva kettősfronti hatásra kell számítani, azaz mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek körében jelentkezhetnek kellemetlen panaszok. Ezenkívül számolni kell a parlagfű jelenleg nagyon magas pollenkoncentrációjával is, amely a felélénkülő szél miatt különösen intenzív reakciót provokálhat az allergiások körében. Öröm az ürömben, hogy a csapadék hatására a hétvége során csökken majd valamelyest a pollenterhelés, bár csupán átmenetileg.

Vasárnap a Nyugat-Dunántúlon többnyire gomolyfelhős, napos, másutt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Újfent többfelé eleredhet az eső, de záporok, zivatarok formájában is érkezhet még csapadék az esti órákig. Az északnyugati, nyugati szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérhetik. A hajnali 15-20 fokos minimumok délutánra várhatóan már csak 22-30 fokig melegszik fel a kültéri levegő.