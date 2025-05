Orvosmeteo: ma a kettős front miatt mondhatunk csütörtököt

A látási viszonyok javulnak, a felhőzet szakadozik, az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd késő délutántól északnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik. Napközben egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok; estefelé, az északnyugat felől érkező hidegfront mentén eső is várható. A délnyugati, estétől a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, utóbbit néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül előrejelzésében.

Jellemző kettős fronti hatás a tompaság és a lassult reakcióidő. Fiotó: Getty Images

Éjszaka elhagyja térségünket ez a hullámzó frontrendszer, aztán délkelet felől ismét ránk húzódik, ami miatt hideg- és melegfronti hatások egyidejűleg lesznek jelen. A kettős front okozta tüneteket érezhetik mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek. Jellemző tünet lehet a fejfájás, a levertség, a fáradékonyság és az álmatlanság. Ilyenkor lassulhat a reakcióidő, tompább lehet a figyelem, és ingerlékenység is jelentkezhet. A kettős front felerősítheti a reumatikus és a görcsös panaszokat is, és a depresszióra való hajlamot is. Átmenetileg az eső kimossa a virágport a levegőből. A légnyomás csökken, majd emelkedni kezd.