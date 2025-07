Orvosmeteorológia: hidegfront hozott némi enyhülést

Az ország északkeleti felén, kétharmadán szakadozik, csökken a felhőzet, így arrafelé a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. A délnyugati, déli országrészben ugyanakkor a nap nagy részében felhős, borult marad az ég, arrafelé további eső, zápor valószínű, míg északkeleten záporok, zivatarok alakulnak ki. Este északnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, ekkor az Alpok irányából a záporok mellett akár hevesebb zivatarok is besodródhatnak az országba. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk, néhol erős, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet többnyire 24, 29 fok között alakul, az Alföldön azonban 30 fok is lehet, míg a tartósabban felhős, csapadékos délnyugati, déli tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet - olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Jobban járunk, ha van nálunk esernyő. Fotó: Getty Images

Egy hidegfront hatására ismét átmenetileg megszűnt a kánikula. Csütörtökön egy ciklon okoz még változékony időjárást. A csapadék kimossa a virágport a levegőből, ezért az allergiások tünetei enyhülnek. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg rosszabbodhatnak a panaszok. A légnyomás csökken.

Zivatar veszélye miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben