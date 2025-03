Orvosmeteo: a jövő héten megérkezik az igazi tavasz

Ma napközben változóan felhős lesz az ég, napsütés mellett gomolyfelhő-képződésre is számítani kell. Sőt, a gomolyfelhők néhol össze is állhatnak, így egy-egy zápor sem kizárt. Nagy területen megélénkül továbbá az északias szél, sőt, néhol erős lökések is előfordulhatnak – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 10 fok között alakul, majd késő estére mínusz 2 és plusz 3 fok közé hűl vissza a levegő.

Az orvosmeteorológiai helyzetet anticiklonális hatás határozza meg. Ennél fogva nyugodt, eseménytelen időjárásra számíthatunk az elkövetkező napokban, fronthatás nem terheli meg az arra érzékenyek szervezetét. Emellett egyre enyhébb léghullámok érik el a Kárpát-medencét, így a hőmérséklet is elkezd emelkedni. A jövő hét második felétől megszűnhetnek az éjszakai fagyok, napközben pedig akár 20 fok körüli maximumokat is mérhetünk. Érdemes kihasználni a szép időt szabadtéri tevékenységekre: a napsütés és a mozgás kiváló ellenszer a tavaszi fáradtságra.

Holnap nagyrészt derült lesz felettünk az ég. Elsősorban az északkeleti, keleti tájakon jelenhetnek meg nagyobb számban gomolyfelhők. Csapadék ezzel együtt nem valószínű, és a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt marad. A kora délutáni órákra 8-12 fokig melegszik majd fel a levegő.

