Orvosmeteorológia: kettős front teheti kellemetlenné a napot

A Kiderül előrejelzése szerint délelőttig országszerte borult idő lesz, és sokfelé várható eső, zápor. Délelőttől kezdve azonban délkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet, az Alföldön több órára is kisüthet a nap, míg másutt borult marad az idő. Délkelet felől a csapadék is szűnik, de a nyugati megyékben még délután is számíthatunk esőre, záporra, akár jelentős mennyiség is eshet. Az északkeleti, keleti szél többfelé élénk, elsősorban az Észak-Alföldön napközben erős is lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul, a tartósabban csapadékos északnyugati országrészben mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Késő estére 5 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

Jobb, ha nem indulunk útnak esernyő nélkül. Fotó: Getty Images

Mozgalmas az időjárás, ami rossz hír a frontérzékenyeknek. Ma és holnap is tapasztalható kellemetlen egészségügyi tünet a kettős front miatt. A légnyomás emelkedik.

A heves eső miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Vas és Győr-Moson-Sopron megyére.