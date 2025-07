Orvosmeteo: marad a tikkasztó hőség, estére is alig hűl le a levegő

Zavartalan napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb néhol fordulhatnak elő élénk lökések – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A legmagasabb nappali hőmérséklet immár országszerte eléri a 30 fokot, a legmelegebb tájakon akár 35 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Emellett sokfelé késő este is még akár 27 fok körüli hőmérsékletet lehet majd mérni. A napi középhőmérséklet elsősorban a Dél-Alföldön, valamint kisebb körzetekben másutt is meghaladhatja a 25 fokot.

Egyre megterhelőbb a hőség

Az orvosmeteorológia terén is a hőség a leginkább meghatározó kockázati tényező. Fronthatás nem érvényesül, időjárásunkat ezekben a napokban anticiklonális hatás határozza meg. A tartós meleg ugyanakkor az egészséges szervezetet is megterheli, és különösen veszélyes a gyermekekre és az idősekre. Legközelebb a jövő hét elején hozhat egy hidegfront némi lehűlést és csapadékot, addig zömében marad a kánikula. Fontos ezért a bőséges folyadékpótlás, illetve az, hogy a legmelegebb órákat lehetőség szerint töltsük hűvös, árnyékos helyen. Annál is inkább, mert az UV-sugárzás is nagyon erős – a szabadban mindenképpen figyelmet kell fordítani a megfelelő fényvédelemre.

Holnap ismét felhőtlen, száraz idő várható az ország nagy részén. Kevés fátyol- és gomolyfelhő legfeljebb északnyugaton, nyugaton jelenhet meg néhol. A déliesre forduló szelet a Kisalföldön élénk lökések kísérhetik, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A nappali csúcshőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.

