Orvosmeteo: újra támad a kánikula – a hét közepére a 40 fokot is megközelítjük

Napos idő várható ma a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Csapadék az ország döntő részén nem lesz – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. Kivételt az északkeleti területek jelenthetnek, ahol egy összeáramlási zóna mentén nem kizárt, hogy kialakul egy-egy zápor. Mindezt egy északkelet felől érkező, szétesőben lévő hidegfront okozza, amelynek hatására az érintett megyékben a napi csúcshőmérséklet is 30 fok alatt marad. Másutt viszont akár 35 fokig is felszökhet a hőmérséklet napközben. Az északnyugati, északi szél sokfelé élénk lesz, néhol erős lökések is előfordulhatnak.

Egyre erősebb hőségre van kilátás az előttünk álló napokban. Fotó: Getty Images

Mindenkit megvisel a rekkenő hőség

Az orvosmeteorológiai helyzetet mind ma, mind a hét folytatásában az egyre súlyosbodó hőség határozza meg. Az északkeleti országrész kivételével nagy területen 25 fok felett, a Dél-Alföldön 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. A tartós meleg mindenkire nagy terhelést ró, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek és az idősek. Ugyancsak jelentős kockázatot hordoz magában, hogy extrém erős UV-sugárzásra van kilátás. Kiemelten fontos tehát kellő gondot fordítani a fényvédelemre a szabadban, 11 és 15 óra között pedig lehetőség szerint egyáltalán ne menjünk ki a napra.

Ami a folytatást illeti, kedden derült, napos vagy legfeljebb gyengén felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szél főleg a Tiszántúlon lehet élénk. A hajnali 12-18 fokos minimumok után a legmelegebb órákra 28-33 fokig melegszik az idő: az északkeleti tájakon lesz mérsékeltebb a meleg. Szerdától aztán erőteljes felmelegedés kezdődik, csütörtökön pedig néhol akár a 40 fokot is megközelítheti majd a napi csúcshőmérséklet az előrejelzések alapján.