Orvosmeteorológia: zivatarokkal és szaharai porral indul a hét

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhők, illetve szaharai eredetű por is lesz felettünk, amely jobban szűrheti a napsütést. Főként az északi határ mentén lehetnek egész nap borult részek is. Többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar, lokálisan nagy mennyiségű csapadék hullhat. Elsősorban a keleti országrészben heves zivatarok is kialakulhatnak. Estétől északnyugat felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam. A déli, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik. Zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között valószínű, de az északi, északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő este 16, 22 fokot mérhetünk. Továbbra is változékony marad az időjárás.