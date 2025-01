Orvosmeteo: napokig megmarad a hideg, szürke idő

Ma túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös időre számíthatunk. Legfeljebb kisebb körzetekben és csupán átmenetileg lehet szakadozottabb a felhőzet. Néhol továbbra is előfordulhat hószállingózás, ónos szitálás, szitálás, a légmozgás viszont többnyire gyenge vagy mérsékelt marad – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul.

A tegnapi havat hozó hidegcsepp helyét anticiklonális hatás vette át, így immár nem kell fronthatástól tartani. A frontérzékenyek is nyugodtabb, panaszmentes időszakra számíthatnak tehát. A hideg, párás körülmények ugyanakkor kedveznek a légúti fertőzések terjedésének, ezért fontos, hogy öltözzünk kellően melegen, rétegesen, illetve ügyeljünk az alapvető higiéniai szabályok betartására. Elsősorban az ország észak-keleti területein többfelé egészségtelen, továbbá másutt is a nagyvárosok zömében kifogásolt a levegőminőség. Ez az érzékeny csoportoknál légzőszervi tüneteket idézhet elő.

Holnap szintén többnyire borult, párás, ködös idő valószínű helyenként zúzmarával. Kisebb eséllyel előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek is, ahol a nap is előbukkanhat. Eközben a tartósan ködös tájakon szitálás, ónos szitálás sem kizárt. A nappali csúcshőmérséklet általában fagypont körül alakul, de a napos területeken ennél kissé melegebb is lehet.

