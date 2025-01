Ónos eső: így közlekedj biztonságosan a csúszós utakon

Borult, párás, foltokban ködös lesz az idő. Az ónos szitáláson és hószállingózáson túl ónos eső, fagyott eső, eső is várható. Az ország nagyobb részén kis mennyiségű csapadékra kell számítani, de főként a Tisza vonalának tágabb térségében - illetve kisebb körzetekben máshol is - intenzívebb, tartósabb lehet az ónos eső, akár vastagabb jégpáncél is kialakulhat! A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet késő este általában -3 és 0 fok között alakul. Fronthatás ma sem várható.