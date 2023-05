Orvosmeteo: mutatjuk, hol csaphatnak le zivatarok

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés ellenére is több órára kisüthet ma a nap. Záporok, zivatarok elszórtan várhatóak, elsősorban a Dunántúl keleti felén és a Duna-Tisza közén. Élénk lesz az északi, északkeleti szél, zivatarok környezetében pedig erős lökések is előfordulhatnak – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, majd késő estére 15-20 fok közé hűl vissza a levegő.

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, fronthatásra nem kell számítani. A napos időszakokban ugyanakkor erős lesz az UV-sugárzás. Emellett országszerte magas – esetenként nagyon magas – lehet a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja a levegőben, ami az allergiások körében kellemetlen panaszokat okozhat. Viharok hatására ráadásul a nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét, ezáltal belélegezve a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, és hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Allergiások és asztmások számára tehát mindenképpen javasolt, hogy zivatarok idején maradjanak zárt térben, csukott ablakok mellett.

Többfelé kialakulhatnak záporok

Szerdán főként a Dunántúlon lesznek olyan tájak, ahol felhősen indul a nap, helyenként zápor is előfordulhat. Délelőtt már azonban arrafelé is naposra fordul az idő a képződő gomolyfelhők mellett. Délután a délkeleti országrészben várható elszórtan zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.

Csütörtök napos időre van kilátás a nappali gomolyfelhő-képződés mellett. Helyenként – legkisebb eséllyel az északi megyékben – kialakulhatnak záporok, zivatarok. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 9-14 fokos minimumok után délutánra 25 és 30 fok közé melegszik fel a hőmérséklet.

