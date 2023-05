Orvosmeteo: melegedés és kettősfront okozhat bajt

Kedden a kellemes délelőtti időt országszerte záporok, zivatarok zavarhatják meg - írja a Kiderül. A meteorológusok előrejelzése szerint a nap során kettősfronti hatás is sokaknál okozhat kellemetlenséget.

Fejfájás és ízületi panaszok jelentkezhetnek

A délelőtti órákban még sokhelyütt élvezhetjük a napsütést, majd az előrejezések szerint fokozatosan megvastagzik a felhőzet. Délelőtt még csak a Dunántúl nyugati részén fordulhat elő eső, zápor, majd estére már a Duna vonaláig is eljuthat a csapadékzóna, illetve a Duna-Tisza-közén is előfordulhat kisebb eső. A csúcshőmérséklet általában 20, 25 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon csak 15, 20 fok valószínű. Késő estére is csupán 10-16 fok közé hűl vissza a levegő.

Sokaknál felerősödhet a fejfájás kedden. Fotó: Getty Images

Az ország területe felett továbbra is egy hullámzó frontrendszer örvénylik. A csapadékosabb területeken hűvösebb időre számíthatunk, a szél felerősödése pedig csak tovább ront a hőérzeten, illetve többféle tünetet is felerősíthet. Sokaknál felléphetnek ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok, valamint egyeseknél a fejfájás is felerősödhet. A fronthatás az éjszakai pihenésünkre is rossz hatással lehet, ennek hatásait pedig egész nap érezhetjük: fáradtabbak lehetünk, romolhat a reakcióidőnk és nehezebben koncentrálhatunk a feladatainkra.

