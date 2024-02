Orvosmeteo: kettős fronthatás és záporok hétfőn

Hétfőn napközben kettősfronti hatás dominál, ami miatt a fejfájás és a görcsös panaszok is felerősödhetnek napközben. A Kiderül előrejelzése szerint záporok is lecsaphatnak.

Hétfő délelőtt északnyugat felől megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor délelőtt keleten, délkeleten még több órás szűrt napsütés is lehet. Az érkező frontális csapadékzónából elszórt jelleggel valószínű gyenge eső, zápor. Késő délután északnyugat felől már felszakadozik, csökken a felhőtakaró. A déli, majd a Dunántúlon az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de északkeleten ennél hűvösebb idő valószínű. A déli tájakon és a Fertő térségében lesz a legenyhébb. Késő estére 3 és 8 fok közé hűl le a levegő.

A fejfájás és a görcsös panaszok is felerősödhetnek napközben. Fotó: Getty Images

Napközben kettős fronthatás dominál majd, ami miatt számos kellemetlen tünet felerősödhet. Sokakat gyötörhet fejfájás, migrén, és a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Alvászavarok is kialakulhatnak, ami miatt napközben indokolatlanul fáradtak, szétszórtak lehetünk. A szelesebb területeken a hőérzet is alacsonyabb, ami miatt mindenképpen javasolt rétegesen öltözködni.