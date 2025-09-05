Orvosmeteo: 35 fok is lehet pénteken

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Száraz és napsütéses időnk lesz pénteken, a hőmérő higanyszála 35 fok fölé emelkedhet.

Pénteken sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegységben és az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar is előfordulhat - írja a Kiderül. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környékén előfordulhat erős, viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 35 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Fronthatásra ma még nem kell számítani, az előrejelzések szerint a hétvégén ugyanakkor újabb hidegfront érkezik. Napközben inkább a levegő pollenkoncentrációja okozhat gondot: a parlagfű pollenkoncentrációja országosan nagyon magas, az Alföldön és a főváros környékén extrém magas koncentráció is előfordulhat.

