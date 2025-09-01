Orvosmeteo: a hét közepéig tart a melegedés

Csak rövid ideig tart a melegedés, a hét második felétől újabb zivatarok és lehűlés várható - írja előrejelzésében a Kiderül.

Hétfőn a párásság, köd feloszlása után döntően napos idő várható az ország északkeleti, keleti felén, harmadán több gomolyfelhővel, de arrafelé is csupán néhol alakulhat ki gyenge zápor. A szél délire, délnyugatira fordul, és főként a Nyugat-Dunántúlon nagy területen megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére többnyire 15 és 22 fok közé hűl le a levegő.

Fronthatásra az előrejelzések szerint napközben nem kell számítani, így a frontérzékenyek tünetei sem erősödnek fel. A reggelek ugyanakkor egyre hűvösebbek, érdemes így rétegesen öltözködni, hiszen könnyen megfázhatunk.