Orvosmeteo: hidegfront érkezik, csak rövid időre hoz enyhülést

Három déli megyében adtak ki figyelmeztetést a magas napi középhőmérséklet miatt - mutatja a Kiderül. Az előrejelzés szerint ugyanakkor egy hidegfront érkezik, ami rövid időre lehűlést hoz.

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés, döntően száraz idő várható, csupán az északkeleti járásokban fordulhat elő gyenge zápor. A szél északnyugatira fordul, és egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulnak. Délután 29, 34, késő este 20, 27 fokot mérhetünk.

Az előrejelzés szerint ma éjszaka egy hidegfront éri el a térségünket. Ez néhány fokos lehűlést eredményez, illetve a frontérzékenyek panaszai is felerősödhetnek miatta: gyakoribb lesz a fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Helyenként a szél is megerősödik majd, ami csökkenti a hőérzetet. Az enyhülés ugyanakkor csak rövid ideig tart majd, a hét végétől várhatóan ismét melegszik az idő.