Orvosmeteo: betört a hidegfront, mutatjuk, hol várhatók zivatarok

A napsütéses, forró időt felhős váltotta, illetve egy hidegfront némi lehűlést is hozott. A Kiderül előrejelzése szerint napközben újabb zivatarok csaphatnak le.

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, ugyanakkor a középső és nyugati tájakon délelőtt felhős területek is lesznek, amelyek délután fokozatosan csökkennek. Arrafelé főleg délelőtt eső, zápor is előfordul, ezen kívül délután még a Dél-Alföldön is képződhet néhány zápor. Néhány megyében jégeső miatt is kiadtak figyelmeztetést. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon kísérik erős lökések. Délutánra általában 26 és 30 fok közé melegszik fel a levegő, de a felhősebb részeken ennél hűvösebb lesz. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Nyugat felől hidegfront tört be az országba, amelynek hatására több fokot hűlt a hőmérséklet. A frontérzékenyek tünetei emiatt napközben felerősödhetnek, egyeseket fejfájás, másokat görcsös panaszok gyötörhetnek. A csapadék ugyanakkor kimossa a pollent a levegőből, ami jó hír az allergiával küzdőknek, az ő panaszaik enyhülnek majd.